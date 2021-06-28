Первое в своем роде экономическое расследование провели немецкие ученые из Констанцкого университета, Люнебургского университета и Университета Вехты. Исследование показало, что запрет на смартфоны на рабочем месте может уменьшить количество перерывов и улучшить работу сотрудников, особенно если они не рассматривают это как сигнал недоверия.

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Об эксперименте

Для полевого эксперимента исследователи набрали на работу людей, которые проводили телефонный опрос в немецком научно-исследовательском институте. Интервьюеров, работавших по пол дня, разделили на 2 группы. Одну из них попросили не использовать личный смартфон в рабочее время.

Исследование показало, что это привело к увеличению усилий интервьюеров в среднем на 10%. А когда работодатель четко заверил, что запрет смартфона не свидетельствует об отсутствии доверия к сотрудникам и обосновал такие условия, количество попыток вызовов за минуту выросла более чем на 13%. Однако даже без сигнала доверия эффективность работы сотрудников в группе под запретом смартфонов выросла более чем на 8% по сравнению с группой без запрета.



Использование личного смарфон в рабочее время может влиять на производительность труда / Фото pexels

Исследование требует доработки

Ученые говорят, что хотя эти результаты свидетельствуют о влиянии личного отвлечения на профессиональную деятельность, однако было бы ошибочно утверждать, что запрет смартфонов всегда будет улучшать производительность на 10% в каждом секторе.

Ученые пояснили, что в ходе эксперимента на местах наблюдали за наемными работниками в течение одной короткой смены и где коллеги не были связаны длительными отношениями.

Насколько сильны эффекты производительности в долгосрочной перспективе, следует выяснить в будущих исследованиях. То же самое касается вопроса о том, насколько наши результаты могут быть обобщены в других рабочих контекстах,

– сказали авторы исследования.

В рамках исследования ученые также провели опрос компании, который показал, что потенциально проблематичное влияние смартфонов на поведение на рабочем месте существует во многих секторах. Но насколько сильным он является, ученые выяснят в своих будущих экспериментах.