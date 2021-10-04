Может ли работодатель самостоятельно выбирать банк для выплаты зарплат: объяснение Гоструда

Работодатели довольно часто рассказывают новым работникам, в каком именно банке они будут получать зарплату и где необходимо открыть счет. Однако украинцы иногда даже не догадываются, что способ или финансовое учреждение, через которое будут поступать средства – это их выбор, право на который закреплено законодательно.

Согласно статье 22 Закона Украины "Об оплате труда", работодатели не могут в одностороннем порядке определять способы выплат финансовых вознаграждений подчиненным. О правах наемных работников в этой области и том, какими методами может происходить оплата труда – далее в материале.

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Способы оплаты труда и права работников

Выплата зарплаты работникам должна осуществляться по месту работы. Работник имеет право выбирать, каким именно способом он будет получать деньги за выполненную работу, в частности:

через финансовые учреждения;

почтовыми переводами на указанный адрес или счет.

Вместе с тем работодатель обязан оплачивать стоимость услуг денежных переводов почтовых или финансовых учреждений, ведь этот пункт также предусмотрен законом.

Право выбора финансового учреждения, на какой счет (банковскую карточку) будут поступать средства, принадлежит работнику. Если работодатель, например, хочет отправлять деньги через реквизиты банка-партнера компании, то он обязан получить личное письменное согласие работника.

В случае давления или ограничения этих прав со стороны работодателей, работники могут обратиться с жалобой в профсоюзы, Гоструда или с иском в суд.