В конце мая атака с использованием программы-выкупа на компанию JBS SA, крупнейшего производителя мяса в мире, остановила почти пятую часть производства мяса в Америке и заставила простаивать заводы JBS в таких отдаленных регионах, как Австралия и Канада. Эта хакерская атака вновь подняла вопрос о том, доминирование нескольких гигантских компаний не подрывает устойчивость сектора в целом.

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Насколько концентрированный рынок мясной продукции?

В говяжьей промышленности США около 80% забоя скота приходится на четыре компании; на рынке свиней США на то же количество фирм приходится более 70% мощностей. В глобальном масштабе производство красного мяса и птицы остается раздробленным.

Однако крупнейшие мировые компании по производству мясной продукции, включая JBS и Tyson Foods Inc, расширяются в Европе и Азии, чтобы удовлетворить растущий спрос. Между тем Smithfield Foods Inc., крупнейший в мире производитель свинины, принадлежит зарегистрированной в Гонконге WH Group.

Как это произошло

Консолидация значительно возросла за последнее десятилетие , поскольку крупнейшие компании стремятся использовать свои размеры, чтобы компенсировать циклы бумов и спадов на рынках скота и зерна. Почти 10 лет назад из-за засухи цены на корма для животных достигли рекордно высокого уровня, а прибыль с продаж скота упала. Это побудило некоторые компании выйти из бизнеса. Экономия на масштабе также оказалась важной в период глобального роста спроса на мясо.

Большим компаниям легче взять на себя риски и длительные сроки, связанные с открытием новых заводов, включая поиск места, где население приветствует большой и, возможно, вонючий объект. Найти достаточное количество работников, а также животных для забоя – еще одна проблема. Некоторые существующие мясные компании в последнее время даже жаловались на стремительный рост стоимости строительных материалов.

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Как это работает

До недавнего времени все шло довольно хорошо. К пандемии производство свинины и говядины в США росло ежегодно , соответственно, с 2014 и 2015 годов, чтобы удовлетворить растущий мировой интерес к мясу. Но в августе 2019 пожар на заводе по бою скота в Холкомбе, штат Канзас, потряс рынок: цены на скот резко упали, а цены на говядину взлетели.

Пожар на одном мясоперерабатывающем заводе шокировала промышленность / Фото Thefencepost

Эта динамика стала еще более выраженной в 2020 году, когда закрытие заводов, вызванное вспышками COVID-19 привело к ограниченному дефицита мяса – например, нехватки бургеров в Wendy's. Поскольку тысячи работников заводов заболели, поставки пищевых продуктов в рестораны и розничную торговлю замедлились, а мясные гиганты подверглись критике за недостаточную защиту работников.

Репортаж о хакерской атаке на JBS SA: смотрите видео

Как обстоят дела у производителей мяса

Мясоперерабатывающие компании процветают. Tyson Foods Inc., крупнейшая мясная компания США, в мае сообщила о рекордном показатель рентабельности говядины во втором квартале – 11% . В этом году акции компании выросли на 24%, что вдвое больше, чем у базового индекса S&P 500. Акции JBS SA, что была атакована хакерами, которых связывают с Россией, выросли более чем на 30% в 2021 году.