Схемы мошенников
Очень часто недобросовестные люди выманивают деньги через вебсайты или приложения. Они предлагают выгодно инвестировать в какое-то дело.
К теме Минус 20 миллиардов долларов: неудачная неделя Илона Маска
Также мошенники работают на сайтах для знакомств. Там им удалось получить почти 20% всех присвоенных денег.
Также они любят получать криптовалюту через так называемую благотворительность. Они якобы от имени знаменитостей просят перечислить им криптовалюту. Большинство людей ведутся на просьбу, ведь им обещают "вернуть в несколько раз больше".
Одним из знаменитостей, которого избрали мошенники в 2020 году, было лицо Илона Маска.
Они используют твитер
Мошенники взламывают подтвержденые аккаунты в твиттере, на которых знаменитая синяя галочка. Таким образом мошенники превращаются в воплощение знаменитостей.
Именно эти галочки помогают заставить людей думать, что предложения по криптовалюте – законны.