Схемы мошенников

Очень часто недобросовестные люди выманивают деньги через вебсайты или приложения . Они предлагают выгодно инвестировать в какое-то дело.

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Также мошенники работают на сайтах для знакомств . Там им удалось получить почти 20% всех присвоенных денег.

Также они любят получать криптовалюту через так называемую благотворительность. Они якобы от имени знаменитостей просят перечислить им криптовалюту. Большинство людей ведутся на просьбу, ведь им обещают "вернуть в несколько раз больше".

Одним из знаменитостей, которого избрали мошенники в 2020 году, было лицо Илона Маска.

Они используют твитер

Мошенники взламывают подтвержденые аккаунты в твиттере, на которых знаменитая синяя галочка. Таким образом мошенники превращаются в воплощение знаменитостей.

Именно эти галочки помогают заставить людей думать, что предложения по криптовалюте – законны.