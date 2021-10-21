Мошенники похитили 27 миллионов долларов у клиентов Amazon: как им это удалось

Мошенники, выдававшие себя за сотрудников Amazon, обманом получили 27 миллионов долларов в период с июля 2020 по июнь 2021 года.

Около 96 000 человек пожаловались, что стали жертвами мошенников, которые назвались работниками Amazon. Это около 35% всех жалоб потребителей касательно мошенников, которые выдают себя за представителей определенного бизнеса. Для сравнения в 6% случаях мошенники выдавали себя за работников Apple.

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Портрет жертвы

По данным FTC, в среднем клиент Amazon потерял 1000 долларов из-за действий мошенников. Но в основном жертвами стали люди в возрасте от 60 лет. Их средняя потеря – 1500 долларов. К тому же их обманывали в 4 раза чаще, чем молодежь.

Как мошенники похитили деньги

У мошенников были разные стратегии. Федеральная торговая комиссия в своем отчете привела несколько из них.

Подозрительная активность в аккаунте

Якобы представитель компании Amazon звонит клиенту, чтобы сообщить о подозрительной активности или неподтвержденной покупке в его аккаунте. Мошенник просит доступ к компьютеру или телефону потребителя, чтобы "исправить" проблему и возместить деньги клиенту. Тогда этот "представитель Amazon" утверждает, что сделал слишком большое возмещения и просит клиента вернуть разницу.

Подарочные карты

Мошенники говорят людям покупать подарочные карты и отправлять фотографии номеров на обороте. Они объясняют, что такой способ оплаты может остановить хакеров, которые якобы взломали аккаунт клиента. Но на самом деле, они присваивают подарочные карты.

Выигрыш

Другая стандратною схема мошенников - текстовые сообщения. В них мошенники отмечают, что клиент Amazon стал победителем в розыгрыше товаров. А все, что нужно, - это данные карточки, чтобы оплатить доставку.

Иногда при поиске номера телефона Amazon, клиенты наталкивались на номер мошенников и таким образом сами попадали в их ловушку. Поэтому в FTC рекомендуют користуваттся только номером с официального сайта Amazon, а не из того, который выдала поисковая система.