Мошенничество процветает в соцсетях: "Илоны Маски" выманили более 80 миллионов долларов
Источник:Fox Business
С октября 2020 года пользователи соцсетей сообщили о потере более 80 миллионов долларов США в результате мошенничества с криптовалютными инвестициями. Что более чем в десять раз превышает неутешительную статистику прошлого года, согласно данным нового отчета Федеральной торговой комиссии (FTC) США.
В новом обзоре данных по защите прав потребителей FTC анализирует содержание почти 7000 сообщений, полученных от потребителей о мошенничествах за последний квартал 2020 года и первый квартал 2021 года. Средняя сумма, которую потребители заявляли как утраченную в результате мошенничества, составила 1900 долларов США.
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Мошенники изучают человеческую психологию, и либо заставляют вас нажать на ссылку в электронном письме или предлагают "бесплатные" вещи в социальных сетях. Использование имени Илона Маска в аферах, для того чтобы привлечь внимание наивных пользователей, стало очень популярной стратегией аферистов в соцсетях.
"Илоны Маски" процветают в соцсетях
Поверьте, Илон Маск не собирается предлагать вам бесплатные часы или бесплатные биткойны в твиттере – но это всегда готовы сделать мошенники.
Илон Маск – очень популярная фигура для мошенников и спамеров в социальных сетях. Прикрепите его имя к чему-то, к чему он не имеет никакого отношения, и посмотрите, как это сообщение массово распространится,
– говорится в сообщении компании Malwarebytes Labs.
В целом, с октября 2020 пользователи сообщили о потере более 2 миллионов долларов только от "деятельности" мошенников, выдающих себя за Илона Маска.
Мошенничество с криптовалютами в тренде
Мошенничество с криптовалютными инвестициями приобретает различные формы, иногда предлагая инвестиционные "советы" или "секреты" на онлайн-досках объявлений, которые приводят людей на фиктивные инвестиционные сайты.
Другая распространенная форма мошенничества включает обещание того, что знаменитость, связанная с криптовалютами, приумножит любую криптовалюту, которую вы отправите на ее кошелек, и отправит ее обратно.
Пользователи в возрасте от 20 до 49 лет в пять раз чаще попадали "на крючок" аферистов, чем другие возрастные группы. Более половины потерь от инвестиционных афер были связаны с криптовалютой.
Самое большое криптовалютное мошенничество 2021 года
В фейковом конкурсе от имени Илона Маска участникам предлагали отправить до 20 биткойнов (в то время более 1 миллиона долларов), для удвоения собственных средств. Житель одного из городов Великобритании отправил мошенникам 10 биткойнов, за несколько секунд потеряв более полумиллиона долларов США.
Это была самая большая сумма, потерянная во время одной сделки, по данным компании Whale Alert, отслеживающий криптовалютные трансакции.
Продажа товаров по "0 долларов"
Одной из популярных мошеннических схем в сети является "продажа" товаров по 0 долларов,
– сообщает Malwarebytes.
Мошенники хотят получить ваш адрес и информацию о кредитной карте, чтобы отправить вам "бесплатный" товар, однако вам следует избегать ответов на подобного рода сообщения в социальных сетях. То же самое касается рекламных акций, которые предлагают знакомые вам аккаунты или даже проверенные аккаунты. Всегда есть шанс, что они были взломаны.
Главная цель этой аферы – обойти обнаружение спама. Gmail и Outlook, например, обнаруживают большинство мошеннических писем и спама, поэтому мошенникам бывает непросто пройти через эти фильтры, установленные Google и Microsoft соответственно.
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Резкий рост мошенничества в соцсетях
Мошенники за первые три месяца 2020 года "заработали" почти 18 миллионов долларов, сразу побив рекорд прошлого года. В прошлом году за 12 месяцев было зафиксировано лишь 16 миллионов долларов потерь от мошенничества в соцсетях
К сожалению, мошенникам удается все чаще успешно создавать аккаунты в социальных сетях и выдавать себя за известных людей.