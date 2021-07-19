В новом обзоре данных по защите прав потребителей FTC анализирует содержание почти 7000 сообщений, полученных от потребителей о мошенничествах за последний квартал 2020 года и первый квартал 2021 года. Средняя сумма, которую потребители заявляли как утраченную в результате мошенничества, составила 1900 долларов США.

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Мошенники изучают человеческую психологию, и либо заставляют вас нажать на ссылку в электронном письме или предлагают "бесплатные" вещи в социальных сетях . Использование имени Илона Маска в аферах, для того чтобы привлечь внимание наивных пользователей, стало очень популярной стратегией аферистов в соцсетях.

"Илоны Маски" процветают в соцсетях

Поверьте, Илон Маск не собирается предлагать вам бесплатные часы или бесплатные биткойны в твиттере – но это всегда готовы сделать мошенники.

Илон Маск – очень популярная фигура для мошенников и спамеров в социальных сетях. Прикрепите его имя к чему-то, к чему он не имеет никакого отношения, и посмотрите, как это сообщение массово распространится,

– говорится в сообщении компании Malwarebytes Labs.

В целом, с октября 2020 пользователи сообщили о потере более 2 миллионов долларов только от "деятельности" мошенников, выдающих себя за Илона Маска.

Один из примеров мошеннической деятельности / Фото твитер

Мошенничество с криптовалютами в тренде

Мошенничество с криптовалютными инвестициями приобретает различные формы, иногда предлагая инвестиционные "советы" или "секреты" на онлайн-досках объявлений, которые приводят людей на фиктивные инвестиционные сайты.

Другая распространенная форма мошенничества включает обещание того, что знаменитость, связанная с криптовалютами, приумножит любую криптовалюту, которую вы отправите на ее кошелек, и отправит ее обратно.

Пользователи в возрасте от 20 до 49 лет в пять раз чаще попадали "на крючок" аферистов, чем другие возрастные группы. Более половины потерь от инвестиционных афер были связаны с криптовалютой.

Самое большое криптовалютное мошенничество 2021 года

В фейковом конкурсе от имени Илона Маска участникам предлагали отправить до 20 биткойнов (в то время более 1 миллиона долларов) , для удвоения собственных средств. Житель одного из городов Великобритании отправил мошенникам 10 биткойнов, за несколько секунд потеряв более полумиллиона долларов США.

Мошенническое сообщение, которое привело к крупнейшей криптовалютной потери в 2021 году / Фото Bleepingcomputer

Это была самая большая сумма, потерянная во время одной сделки , по данным компании Whale Alert, отслеживающий криптовалютные трансакции.

Продажа товаров по "0 долларов"

Одной из популярных мошеннических схем в сети является "продажа" товаров по 0 долларов,

– сообщает Malwarebytes.

Мошенники хотят получить ваш адрес и информацию о кредитной карте, чтобы отправить вам "бесплатный" товар, однако вам следует избегать ответов на подобного рода сообщения в социальных сетях. То же самое касается рекламных акций, которые предлагают знакомые вам аккаунты или даже проверенные аккаунты. Всегда есть шанс, что они были взломаны.

Главная цель этой аферы – обойти обнаружение спама. Gmail и Outlook, например, обнаруживают большинство мошеннических писем и спама, поэтому мошенникам бывает непросто пройти через эти фильтры, установленные Google и Microsoft соответственно.

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Резкий рост мошенничества в соцсетях

Мошенники за первые три месяца 2020 года "заработали" почти 18 миллионов долларов , сразу побив рекорд прошлого года. В прошлом году за 12 месяцев было зафиксировано лишь 16 миллионов долларов потерь от мошенничества в соцсетях