Впрочем, для украинского малого бизнеса такая ситуация открывает новые возможности. О вреде и пользе кризиса в сфере морских грузовых перевозок – далее в материале.

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Кризис морских грузовых перевозок

Около 80% товарной торговли происходит путем морских перевозок. Чаще всего товары доставляют контейнерами – это самый выгодный, удобный и дешевый способ. Ежегодно морские порты во всем мире обрабатывают более 800 миллионов контейнеров, а за последние 20 лет их оборот вырос втрое.

Пандемический кризис прервал налаженную цепочку морских перевозок из Китая в США и Европу. Из-за карантина грузы в портах обрабатывают дольше, чем обычно – среднее время оборота одного контейнера вырос вдвое.

Обратите внимание! Стальные контейнеры пока являются дефицитными, а увеличить их производство не позволяет нехватка стали. Поэтому тариф на контейнерные перевозки в течение последнего года вырос на 300 – 500%.

Согласно данным компании Drewry Shipping, стоимость перевозки 40-футовых контейнеров из Шанхая в Роттердам выросла почти до 14 тысяч долларов за единицу. Еще 5 лет назад средняя цена составляла всего 1 600 долларов, поэтому из-за резкого скачка стоимость теперь составляет 3% от типичной партии товаров, в частности одежды и игрушек. Это в 10 раз больше, чем до начала кризиса.

Кроме того, ситуацию ухудшила авария в Суэцком канале – контейнеровоз Ever Green заблокировал морской путь, через который проходит 30% всей мировой контейнерной торговли. Это нанесло около 100 миллиардов долларов убытков мировой экономике.

Кризис контейнерной торговли наносит ущерб мировой экономике / Фото Unsplash

Украинские предприятия

Кризис уже сказался на мировых ценах на рис, сахар, кофе и ряд других товаров. Однако подорожание морской доставки прежде всего повлияет на украинский импорт из Китая. Цены на ввозимые товары в отечественных магазинах могут вырасти на 10%.

Такая ситуация дает возможность украинским производителям лучше конкурировать с импортом, захватить львиную долю рынка и укрепить свои позиции на нем.

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