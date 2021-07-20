Ben & Jerry's не продлит лицензию на распространение продукции израильскому лицензиату, срок действия которой истекает в следующем году. Это остановит поставки мороженого известного бренда в оккупированные Израилем территории частично признанной Палестины, в частности Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима.
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Позиция компании
Ben & Jerry's, основанная в 1978 году друзьями Беном Коэном и Джерри Гринфилдом, уже имеет опыт публичных активистских выступлений на социальную тематику, в частности на поддержку ЛГБТ+ сообщества и различных экологических инициатив.
Учредители Ben & Jerry's известны своей социальной активностью / Фото Getty Images
Сейчас компания заявила, что продажи их продукции на оккупированной палестинской территории противоречат их ценностям. В Ben & Jerry's не уточнили, почему такое решение они объявили только сейчас – активисты побуждали компанию покинуть израильский рынок в течение многих лет.
На решение компании отреагировал премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, назвав отказ продлить лицензию местному производителю "морально неправильным" поступком.
Бойкот Израиля – демократии, окруженной огнями террора – отражает полную потерю настоящих ориентиров. Бойкот не работает и никогда не будет работать, мы будем бороться изо всех сил,
– заявил чиновник.
Конфликт Израиля и Палестины: коротко
- Конфликт продолжается уже многие десятилетия, еще с 1967 года. Обострение произошло, когда палестинцев начали выселять из их домов в Восточном Иерусалиме.
- Палестину как независимое государство признали 138 из 193 стран-членов ООН. Украина сделала это еще в составе Советского Союза в 1988 году.
- Более 440 тысяч израильских поселенцев проживают среди около 3 миллионов палестинцев на Западном берегу реки Иордан.
- 10 мая 2021 исламистская группировка ХАМАС отправила ракеты на территорию Израиля. В то же время государство атаковала объекты Сектора Газа.