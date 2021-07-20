Ben & Jerry's не продлит лицензию на распространение продукции израильскому лицензиату, срок действия которой истекает в следующем году. Это остановит поставки мороженого известного бренда в оккупированные Израилем территории частично признанной Палестины, в частности Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима.

Интересно Хакеры DDoS-ять, бизнес отвечает: как противостоять киберугрозам

Позиция компании

Ben & Jerry's, основанная в 1978 году друзьями Беном Коэном и Джерри Гринфилдом, уже имеет опыт публичных активистских выступлений на социальную тематику, в частности на поддержку ЛГБТ+ сообщества и различных экологических инициатив.

Учредители Ben & Jerry's известны своей социальной активностью / Фото Getty Images

Интересно. Учредители Ben & Jerry's Бен Коэн и Джерри Гринфилд по происхождению сами являются представителями еврейского народа.

Сейчас компания заявила, что продажи их продукции на оккупированной палестинской территории противоречат их ценностям. В Ben & Jerry's не уточнили, почему такое решение они объявили только сейчас – активисты побуждали компанию покинуть израильский рынок в течение многих лет.

На решение компании отреагировал премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, назвав отказ продлить лицензию местному производителю "морально неправильным" поступком.

Бойкот Израиля – демократии, окруженной огнями террора – отражает полную потерю настоящих ориентиров. Бойкот не работает и никогда не будет работать, мы будем бороться изо всех сил,

– заявил чиновник.

Конфликт Израиля и Палестины: коротко