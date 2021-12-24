Молодые, перспективные и опытные: 10 лучших украинских стартапов 2021 года

Последний год устроил испытание "на прочность" мировому бизнесу. Пандемия СOVID-19 повлияла как на опытных игроков рынка, так и молодых представителей. Однако для кого-то вынужденные коррективы стали толчком к новым свершениям и бесценным опытом, а других – сломали.

2021-й уже подходит к концу, поэтому вспомним, каким этот год выдался для украинских разработчиков. Мы подготовили рейтинг топ-10 лучших стартапов.

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1. Grammarly

Онлайн-платформа, что помогает улучшить качество письма на английском языке. Решение основано на искусственном интеллекте. Сервис способен анализировать и улучшать следующие показатели: правильность, четкость, увлекательность и тон сообщения. Grammarly предлагает различные версии: веб-редактор, декстопные приложения для Windows и Mac, браузерное расширение, приложение для iPad, мобильные клавиатуры и надстройка для Microsoft Office.

Основатели – украинцы Алексей Шевченко, Максим Литвин и Дмитрий Лидер. В октябре 2019 года стартап стал единорогом – его оценили более чем в 1 миллиард долларов. Сегодня Grammarly – один из популярнейших сервисов для улучшения англоязычных текстов. Им пользуются 30 миллионов человек по всему миру, а рыночная капитализация компании достигает 13 миллиардов долларов.

Как работает сервис Grammarly: смотрите видео

2. Revolut

Финтех-стартап, занимающийся банковскими услугами – обменом валют, платежными картами, торговлей акциями, криптовалютами и т.д. Соучредителем компании является украинец Влад Яценко. Штаб-квартира находится в Лондоне, Великобритания.

Карта и приложение Revolut / Фото Revolut

В июле 2021 года стоимость компании составила 33 миллиарда долларов. Недавно британское издание Business Financing провело исследование, по результатам которого Revolut стал самым популярным необанком в мире. В общем, приложение используется в 35 странах мира.

3. Preply

Сооснователь финтех-стартапа Revolut Влад Яценко в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал об экспансии на украинский рынок, будущем технологий и важности командной работы.

Международная образовательная онлайн-платформа, помогающая найти репетиторов для дистанционного обучения. Объединяет более 50 языков мира, а также преподавателей математики, биологии, химии, физики и других, хотя основной упор на языках. Сервис основан на собственных алгоритмах машинного обучения.

Авторы платформы – украинцы Кирилл Бигай, Сергей Лукьянов и Дмитрий Волошин. Они заняли восьмую позицию рейтинга Forbes "30 лучших стартапов". Кроме того, в 2020 и 2021 годах издание включило Preply в рейтинг Cloud 100, охватывающий лучшие компании мира, работающие с облачными технологиями.

Обучение на платформе Preply / Фото Preply

Об учебном процессе

На платформе Preply преподаватели (20 тысяч) распределены по предметам и странам (160). В каждом профиле указаны основные данные и характеристики. Как это происходит?

Клиент связывается с репетитором путём сообщения. Репетитор отвечает клиенту – процесс проходит без посредников. Клиент оплачивает занятие. Система предоставляет контактные данные репетитора. Занятия проходят в режиме защищенной видеоконференции на платформе Preply, которая имеет мобильное приложение.

4. Reface

Больше о том, как украинцам удалось запустить стартап Preply с третьей попытки, читайте в эксклюзивном интервью 24 каналу с сооснователем Дмитрием Волошиным.

Украинский проект, основателями которого являются Роман Могильный, Олесь Петрив, Ярослав Бойко, Дмитрий Швец, Иван Алцибеев, Денис Дмитренко и Кирилл Сигида. Специалисты разрабатывают мобильное приложение, с помощью которого пользователи могут заменять лицо в считанные секунды.

Как это работает

Приложение работает на базе искусственного интеллекта. В его основе лежит метод машинного обучения GAN. Разработчики создали универсальную нейросеть для замены всех возможных человеческих лиц. В отличие от deepfake-подходов, где под каждое лицо нужно обучать отдельную нейросеть, Reface тренировалась на миллионах изображений, имеющихся в свободном доступе.

Программа может изменять черты личности с помощью одного фото. Оно превращается в так называемое face-embeddings (встраивание личности). Это набор цифр, описывающий черты личности человека, выделяющих ее среди других людей.

Украинский Reface, покоривший мир: смотрите видео

Заметим, Reface занял первое место в топе американского App Store, опередив TikTok, Netflix и Amazon. Кроме того, он вошел в список лучших приложений, которые могут "сделать 2021 год лучше". Соответствующий рейтинг представила компания Google.

Недавно компания подписала соглашение о рекламном партнерстве с всемирно известной Warner Bros. Pictures. Так, благодаря технологиям искусственного интеллекта и ML (языка программирования) фанаты смогут подставить свои лица вместо персонажей фильмов студии через приложение Reface. Первой коллаборацией станет "Матрица: Воскрешение".

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5. GitLab

GitLab – программа DevOps, предназначенная для взаимодействия разработчиков программного обеспечения и представителей информационно-технологического обслуживания. Платформа интегрирует их рабочие процессы с целью обеспечения качества продукта. Учредителями компании являются харьковчане Дмитрий Запорожец и Валерий Сизов. В настоящее время GitLab насчитывает 1 350 сотрудников в более чем 65 странах.

Программа GitLab / Фото GitLab

Голливудский актер Эштон Катчер инвестировал в украинский стартап 1,5 миллиона долларов. Сегодня программой пользуются мировые гиганты, включая NASA, Intel и Uber. В этом году компания вышла на IPO – в первый же день ее акции выросли на 35%. В декабре рыночная капитализация GitLab составляет 13,57 миллиарда долларов.

6. Petcube

Стартап Petcube разрабатывает устройства, с помощью которых владельцы домашних животных могут дистанционно общаться со своими питомцами через мобильное приложение. Уникальные гаджеты широко популярны за границей: их продают в США, Великобритании, Канаде, Австралии и Японии.

Авторы идеи – украинцы Ярослав Ажнюк, Александр Нескин и Андрей Клен. Уже в следующем году после основания стартап получил 251 тысячу долларов на Kickstarter, а затем – 10 миллионов долларов от венчурных фондов Almaz Capital, AVentures и бизнес-инкубатора Y Combinator.

Уникальное устройство Petcube: смотрите видео

7. Effa

Стартап предлагает экологичное решение – одноразовые зубные щетки. Продукт состоит из материалов, подвергающихся переработке: бумаги, кукурузного крахмала и нейлона. Щетка легко разбирается, поэтому пользователь может отделить головку от основания и направить разные части в необходимые контейнеры для переработки. Пока это уникальная разработка, аналогов которой нет в мире.

Зубная щетка Effa / Фото Effa

Основатели – Дарья Кичук, Илья Кичук и Константин Щербина. В апреле стартап привлек 500 тысяч долларов от ангельского инвестора, по информации AIN.ua. Его оценили в 3,5 миллиона долларов. Средства будут направлены на расширение линейки продукции, масштабирование команды и развитие бренда.

В мае стартап стал одним из победителей грантовой программы Украинского фонда стартапов (USF) и получил 50 тысяч долларов финансирования. А уже в январе разработчики поедут на всемирно известную технологическую выставку CES 2022 (Consumer Electronic Show), которая состоится в Лос-Анджелесе.

8. Qudi

Молодой стартап, основанный 15-летним Михаилом Чумаченко. Талантливый парень разработал инновационную маску, позволяющую демонстрировать любые эмоции на лице, при этом оставаться неузнаваемым. Решение призвано создавать уникальный образы и придавать собственный стиль стриммерам, тиктокерам, диджеям и т.д.

Система состоит из трех частей:

маска со светодиодным дисплеем выводит контент; перчатка-пульт – распознает движения пальцев и жесты руки; мобильное приложение – помогает создавать контент и настраивать систему под себя.

Команда убеждена, что светодиодные технологии станут обыденностью уже в ближайшие десятилетия. Совсем скоро разработчики отправятся на CES 2022, чтобы представить свою систему и привлечь новых партнеров. Qudi стремится сохранить лидерство, в частности – выйти на Amazon и другие онлайн-площадки.

Светодиодная маска Qudi: смотрите видео

9. Neverdark

Стартап предлагает новейшее решение для настоящих любителей огня. Речь идет о биокаминах, которые можно устанавливать в квартирах – они не имеют ни запаха, ни дыма.

Биокамин Neverdark / Фото Neverdark

Компанию основали киевляне Ярослав Лысак и Виталий Шарович. Сейчас в команде работают 12 человек. Целеустремленные разработчики, которые на рынке уже около 15 лет, имеют довольно амбициозную цель: войти в тройку мировых производителей биокаминов.

Как это работает

Работа биокаминов Neverdark основана на жидком растительном топливе, превращающемся в пар. Они имеют характерное красное пламя – как дровяные и газовые камины. Главные особенности: возможность управления мобильным приложением, интегрирование их в экосистему "умного дома" и автоматичность всех процессов. Все, что от вас требуется, это своевременно заменять топливный картридж.

В июле 2020 года стартап получил грант в размере 50 тысяч долларов в рамках Pitch Day от USF. В настоящее время команда разработчиков готовится к участию в CES 2022. В то же время Neverdark намерена запустить кампанию на Kickstarter и выйти на рынки США и ЕС. Задача – привлечь 1 миллион долларов инвестиций на масштабирование, производство и расширение модельного ряда каминов.

10. Esper Bionics

С 2019 года стартап разрабатывает бионический протез руки, подключающийся к собственной облачной платформе. Система позволяет с максимальной точностью выбирать правильные движения и проявлять мышечную активность. Так, устройство подстраивается под пользователя и приобретает новые возможности со временем.

Биорука от Esper Bionics в действии: смотрите видео

Команда учредителей:

Анна Белеванцева – операционный менеджер;

Дмитрий Газда – предприниматель;

Игорь Ильченко – главный инженер;

Борис Лобанов – embedded-инженер.

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В октябре 2020 Esper Bionics получил грант в размере 50 тысяч долларов от USF по результатам тринадцатого Pitch Day. Кроме того, стартап получил финансирование украинского венчурного фонда SMRK. Средства были направлены на доработку продукта, подготовку к запуску серийного производства и увеличение команды.

В ноябре 2021 года Анна Белеванцева возглавила рейтинг самых успешных людей до 30 лет по версии Forbes.

В настоящее время цель стартапа – продемонстрировать свою разработку на CES 2022, чтобы привлечь инвесторов, партнеров, дистрибьюторов. В ближайшее время разработчики стремятся опробовать технологию в протезных клиниках США и предоставить биоруку первым пользователям для тестирования.