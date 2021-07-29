Могут ли ФЛПы торговать криптовалютой: официальная рекомендация налоговиков

Государственная налоговая служба Украины не подтверждает возможность проводить операции с криптовалютами для ФЛП. В фискальном ведомстве не считают криптоденьги иностранной валютой. Но рекомендуют ФЛП обращаться к НБУ относительно официальной позиции.

В налоговом ведомстве поясняют, что согласно части второй п 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 НКУ не могут быть плательщиками единого налога первой – третьей групп субъекты хозяйствования (юридические лица и физические лица – предприниматели), осуществляющие деятельность по обмену иностранной валюты.

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Существующий статус иностранной валюты в Украине

Согласно п. 5 части первой ст. 1 Закона Украины от 21 июня 2018 № 2473-VIII "О валюте и валютных операциях" с изменениями и дополнениями иностранная валюта это:

а) денежные знаки денежных единиц иностранных государств в виде банкнот, казначейских билетов, монет, которые находятся в обращении и являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства или группы иностранных государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на денежные знаки, находящиеся в обращении;

б) средства на счетах в банках и других финансовых учреждениях, выраженные в денежных единицах иностранных государств и международных расчетных (клиринговых) единицах (в частности в специальных правах заимствования), причитающиеся к выплате в иностранной валюте;

в) электронные деньги, номинированы в денежных единицах иностранных государств и (или) банковских металлах.

Правовой статус криптовалюты в Украине не определен

Криптовалюта в законодательном определении понятия "иностранная валюта" не упоминается. Поэтому сегодня криптовалюта не имеет определенного правового статуса в Украине, в частности отсутствует нормативная база для ее классификации и регулирования операций с ней.

Правовой статус криптовалют в Украине отсутствует / Фото Getty Images

Вместе с тем в целях урегулирования правоотношений в сфере обращения, хранения, владения, использования и проведения операций с помощью криптоактивов в Украине, а также определения общих принципов функционирования и правового регулирования рынка виртуальных активов в Украине на сегодняшний день в Верховной Раде Украины зарегистрированы соответствующие проекты законов. Однако до сих пор ни один из них не принят.

ГНС рекомендует обращаться в НБУ

Законным платежным средством, обязательным к приему по номинальной стоимости на всей территории Украины, является денежная единица Украины – гривна. Иностранная валюта может использоваться в Украине в случаях и в порядке, установленных законом.

Гривна – единая валюта в Украине, обязательна для приема / Фото Shutterstock

Поскольку на сегодня криптовалюта не имеет определенного правового статуса в Украине и отсутствует нормативная база для ее классификации и регулирования операций с ней, то во избежание нарушений по применению упрощенной системы налогообложения налогоплательщик может обратиться в Национальный банк Украины по вопросу отнесения криптовалюты к иностранной валюте.

В ГНС рассчитывают на то, что Нацбанк может больше конкретизировано объяснить могут ли ФЛП - плательщики ЕН второй – третьей групп осуществлять продажу (реализацию) криптовалют.

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