С апреля до конца июня 2021 года товары Crocs приобрели на сумму около 640 миллионов долларов. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Руководитель Crocs Эндрю Риз считает, что такая тенденция будет только расти – компания повысила прогноз по поводу своей выручки до конца года. Чистая прибыль Crocs до налогообложения с апреля по конец июня вырос до 190,5 миллионов долларов.

Спрос на кроксы по всему миру

Люди начали массово скупать кроксы, чтобы завершить свои модные "карантинные" образы. Хайп вокруг такой обуви появился, в том числе, и благодаря некоторым мировым знаменитостям.

Музыкант Questlove обул золотые кроксы на премию "Оскар" / Коллаж 24 канала

Хотя кроксы ранее были наиболее популярными среди представителей медицинских профессий, сейчас они есть трендом не только в больницах и поликлиниках. Так, в тиктоке и твиттере появился целый челлендж #CrocsChallenge, где блогеры подкидывают в воздух пару обуви известного бренда, и та, странным образом, всегда "приземляется" на подошву.

К слову, Crocs сейчас борется с компаниями, которые продают копии их продукции, чтобы привлечь еще большую долю прибыли. В частности, в американские суды в этом году были поданы иски против 21 сети магазинов, в том числе на гиганта розничной торговли Walmart.

Обратите внимание! Оригинальную обувь бренда Crocs рекомендуют в Американской ассоциации ревматологов. По мнению специалистов, они прекрасно подходят для ежедневного использования людям с проблемами опорно-двигательного аппарата.