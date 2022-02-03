"Модифицированные" кассы: СБУ разоблачила масштабную схему уклонения от налогов
Источник:СБУ
Киберспециалисты СБУ разоблачили масштабную схему уклонения от уплаты налогов при продаже подакцизных товаров. За полтора года предприятия незаконно "наторговали" около 200 миллионов гривен.
Нелегальная минимизация налогов предполагала махинации с кассовым аппаратом. Дело в том, что IT-специалисты запрограммировали РРО торговых точек таким образом, что регистратор не отправлял данные о части совершенных операций налоговой службе.
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Незаконные продажи на сотни миллионов гривен
По данным СБУ, такие "модифицированные" кассовые аппараты были установлены на ряде торговых точек, осуществлявших продажу подакцизных товаров, в частности, алкогольных напитков. Таким образом, налоговая служба не получала данных о реализации продукции, а предприятия не платили акцизный налог.
При этом данные о реальных объемах совершенных расчетных операций передавались на серверы преступников на территории Украины и за рубежом.
В ходе обысков СБУ на территории Киевской и Днепропетровской областей, правоохранители обнаружили и изъяли:
- "модифицированные" кассовые аппараты и сфальсифицированные документы;
- компьютеры и другие материалы с доказательствами противоправной деятельности.
СБУ разоблачила масштабную схему уклонения от уплаты налогов / Фото СБУ
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