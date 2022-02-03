Нелегальная минимизация налогов предполагала махинации с кассовым аппаратом. Дело в том, что IT-специалисты запрограммировали РРО торговых точек таким образом, что регистратор не отправлял данные о части совершенных операций налоговой службе.

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Незаконные продажи на сотни миллионов гривен

По данным СБУ, такие "модифицированные" кассовые аппараты были установлены на ряде торговых точек , осуществлявших продажу подакцизных товаров, в частности, алкогольных напитков. Таким образом, налоговая служба не получала данных о реализации продукции, а предприятия не платили акцизный налог.

При этом данные о реальных объемах совершенных расчетных операций передавались на серверы преступников на территории Украины и за рубежом.

В ходе обысков СБУ на территории Киевской и Днепропетровской областей , правоохранители обнаружили и изъяли:

"модифицированные" кассовые аппараты и сфальсифицированные документы;

компьютеры и другие материалы с доказательствами противоправной деятельности.

СБУ разоблачила масштабную схему уклонения от уплаты налогов / Фото СБУ

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