Moderna построит сверхсовременный завод по производству вакцин
Источник:CNBC
Компания Moderna сообщила о достижении соглашения с канадским правительством о сооружении в Канаде ее новых производственных мощностей. Речь идет о новом заводе по выпуску вакцин, который должен помочь Канаде избавиться от задержек и недостатка вакцин.
В этом году Канада неоднократно страдала от задержек и недостатка поставок вакцин против COVID-19. Правительству страны с трудом удавалось получать необходимые для прививки вакцины из других стран, которые их производили.
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Эта проблема заставила правительство отложить вторую прививку на срок до 16 недель и рекомендовать жителям страны "сочетать и подбирать" вакцины.
Канада получала вакцины США
В марте этого года Канада получила от США несколько миллионов доз вакцины AstraZeneca, которая не использовалась в США, в рамках американского проекта поддержки соседних стран – Мексики и Канады.
С тех пор поставки вакцин и темпы проведения прививок увеличились, и жители Канады смогли получить вторые дозы вакцины против COVID-19.
Современный завод по производству вакцин
В компании Moderna отмечают, что в Канаде будет построен "сверхсовременный" завод по производству вакцины против COVID-19. Также не исключается дальнейшее производство на канадском заводе и вакцин против других респираторных вирусов.
По словам американского производителя лекарств, завод должен обеспечить канадцам доступ к отечественным вакцинам против респираторных вирусов, включая COVID-19, сезонный грипп и респираторно-синцитиальных вирусов.
Не исключено, что на нем также в будущем будут производить и другие вакцины компании, которые сейчас проходят процедуру лицензирования.
Мы рады расширить свое присутствие и продолжить долгосрочное сотрудничество с Канадой,
– заявила Патриция Готье, руководитель канадского направления компании Moderna.
В то же время в Moderna акцентировали, что ее канадское производство сможет, в случае необходимости, в срочном порядке обеспечить жителям Канады прямой доступ к вакцинам во время чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения.
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Moderna ведет переговоры с другими странами
В компании Moderna заявили, что кроме открытия завода в Канаде, они также имеют амбициозные планы расширения собственного производства и в других регионах мира. В частности представители компании подтвердили, что сегодня ведутся переговоры с правительствами других стран по формату сотрудничества, который был использован в Канаде.
Следует отметить, что за год акции компании Moderna выросли более чем на 360%. А незначительное падение примерно на 3% во вторник 10 августа, непосредственно перед объявлением информации о достижении соглашения с правительством Канады о строительстве нового завода, может вскоре измениться очередным ростом их стоимости.