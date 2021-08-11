В этом году Канада неоднократно страдала от задержек и недостатка поставок вакцин против COVID-19. Правительству страны с трудом удавалось получать необходимые для прививки вакцины из других стран, которые их производили.

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Эта проблема заставила правительство отложить вторую прививку на срок до 16 недель и рекомендовать жителям страны "сочетать и подбирать" вакцины.

Канада получала вакцины США

В марте этого года Канада получила от США несколько миллионов доз вакцины AstraZeneca, которая не использовалась в США, в рамках американского проекта поддержки соседних стран – Мексики и Канады.

С тех пор поставки вакцин и темпы проведения прививок увеличились, и жители Канады смогли получить вторые дозы вакцины против COVID-19.

США помогли Канаде с вакцинами против COVID-19 / Фото Unsplash

Современный завод по производству вакцин

В компании Moderna отмечают, что в Канаде будет построен "сверхсовременный" завод по производству вакцины против COVID-19. Также не исключается дальнейшее производство на канадском заводе и вакцин против других респираторных вирусов.

По словам американского производителя лекарств, завод должен обеспечить канадцам доступ к отечественным вакцинам против респираторных вирусов, включая COVID-19, сезонный грипп и респираторно-синцитиальных вирусов.

Не исключено, что на нем также в будущем будут производить и другие вакцины компании, которые сейчас проходят процедуру лицензирования.

Мы рады расширить свое присутствие и продолжить долгосрочное сотрудничество с Канадой,

– заявила Патриция Готье, руководитель канадского направления компании Moderna.

В то же время в Moderna акцентировали, что ее канадское производство сможет, в случае необходимости, в срочном порядке обеспечить жителям Канады прямой доступ к вакцинам во время чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения.

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Moderna ведет переговоры с другими странами

В компании Moderna заявили, что кроме открытия завода в Канаде, они также имеют амбициозные планы расширения собственного производства и в других регионах мира. В частности представители компании подтвердили , что сегодня ведутся переговоры с правительствами других стран по формату сотрудничества, который был использован в Канаде.