В четверг, 13 мая, издание Yahoo Japan сообщило, что японский миллиардер Юсаку Маедзава прошел испытания для поступления на курс подготовки космонавтов федерального космического агентства Российской Федерации "Роскосмос". С середины июня он планирует около 100 дней тренироваться на полигоне для российских космонавтов. А 8 декабря на космическом корабле «Союз МС-20» Маедзава планирует полёт на Международную космическую станцию, где будет находиться 12 суток.

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Юсаку Маедзава – японский миллиардер, предприниматель и коллекционер произведений искусства. На май 2020 по данным Forbes состояние Юсаку Маедзава составляет 1,9 миллиарда долларов.

Что известно о Юсаку Маедзава Основал в 1998 году компанию Start Today и запустил в 2004 году магазин модной одежды Zozotown, теперь крупнейший в Японии. В сентябре 2019 Маедзава объявил, что уходит с поста генерального директора и продает большую часть своей доли компании Yahoo Japan в рамках сделки стоимостью более 2,3 миллиарда долларов. В 2018 году представил собственную одежду бренда ZOZO и систему примерки одежды дома ZOZOSUIT. В 2018 году генеральный директор SpaceX Илон Маск объявил, что к 2023 году его компания отправит Маедзава на Луну как своего первого частного клиента.

Компанию 45-летнему Маедзава составит фотограф и его ассистент Йозо Хирано, который будет отвечать за медийное сопровождение полета. Японских космических туристов будет сопровождать российский космонавт Александр Мисуркин, который провел почти год на борту космической станции во время двух отдельных полетов. Запуск звездолета запланировано на 8 декабря с космодрома Байконур в Казахстане.

Объявления о полёте на МКС / Фото Twitter.com