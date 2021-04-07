Під час мітингу в Римі представники бізнесу побилися із поліцією
У столиці Італії акція проти коронавірусних обмежень закінчилася сутичкою із поліцією. Учасники протесту намагалися прорвати оточення перед будівлею парламенту. З обох сторін є поранені.
Источник:Deutch Welle
На акцію протесту 6 квітня зібралися власники та працівники ресторанів, інших закладів громадського харчування, туристичний магазинів та фітенес-центрів. Вони виступали проти введених обмежень, які можуть нашкодити їхньому бізнесу.
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Кілька десятків мітингувальників спробували прорвати оточення перед будівлею парламенту та застосували піротехнічні засоби. Один із протестуючих нагадував учасника січневого штурму Капітолію в США, адже прийшов у хутряній шапці з рогами.
Щонайменше сімох мітингувальників затримала поліція. Відомо про двох поранених поліцейських. За словами очевідців, постраждали і самі учасники протесту.
Ситуація в Італії
- Станом на 7 квітня 2021 року на коронавірус хворіють понад пів мільйона мешканців Італї.
- Надзвичайний стан продовжено до кінця квітня.
- Ресторани, кафе та бари можуть працювати лише на доставку.
- Фітнес-центри зачинені.
- У 2020 році в Італії через пандемію зареєстрували рекордну високу смертність.
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