Мир инвестирует в IT-сферу: расходы превысят 4 триллиона долларов в 2021 году
По прогнозам, общемировые расходы на IТ в 2021 году составят 4,1 триллиона долларов. Это на 8,4% больше, чем в 2020 году.
Источник:Gartner
Соответствующие прогнозы обнародовал Gartner. Ожидается, что все сегменты IT-рынка почувствуют прирост инвестиций в 2022 году, а больше всего:
- устройства (14%);
- корпоративное программное обеспечение (10,8%).
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Зачем компании инвестируют в ИТ
Компании будут стремиться обеспечить более комфортную, инновационную и продуктивную среду для своих работников,
– говорится в исследовании.
В качестве примера, компании активно инвестируют в платформы для коллаборации свои сотрудников. Ведь популярными стали удаленная и гибридная формы работы.
Джон Дэвид Лавлок, вице-президент Gartner, убежден, что в 2021 году компании будут инвестировать в инновации. Современные технологии помогают компаниям оптимизировать бизнес-процессы, удешевить производство и привлечь больше клиентов.
Кто будет инвестировать больше
По отраслям быстрее всего темпы инвестиций в IТ восстановятся в следующих областях:
- банковские услуги;
- ценные бумаги;
- страхования.
В то же время розничная торговля и транспорт начнут активнее вкладываться в IТ-технологии уже ближе к 2023 году.
По странами быстро восстановился Китай. Поднебесная уже превысила объем расходов на IТ за 2019 год. Северная Америка и Западная Европа восстановят свои инвестиции в этом году. А вот Латинская Америка существенно уменьшила расходы на IТ – они восстановятся лишь в 2024 году.
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