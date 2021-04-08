По прогнозам, общемировые расходы на IТ в 2021 году составят 4,1 триллиона долларов. Это на 8,4% больше, чем в 2020 году.

Соответствующие прогнозы обнародовал Gartner. Ожидается, что все сегменты IT-рынка почувствуют прирост инвестиций в 2022 году, а больше всего:

устройства (14%);

корпоративное программное обеспечение (10,8%).

Интересно Эпоха пост-пандемии: главные изменения, которые ждут работников после возвращения в офис

Зачем компании инвестируют в ИТ

Компании будут стремиться обеспечить более комфортную, инновационную и продуктивную среду для своих работников,

– говорится в исследовании.

В качестве примера, компании активно инвестируют в платформы для коллаборации свои сотрудников. Ведь популярными стали удаленная и гибридная формы работы.

Джон Дэвид Лавлок, вице-президент Gartner, убежден, что в 2021 году компании будут инвестировать в инновации. Современные технологии помогают компаниям оптимизировать бизнес-процессы, удешевить производство и привлечь больше клиентов.

Не знаете, где найти новых клиентов? Поручите поиск технологиям. Вig Data-аналитика от Киевстар Бизнес сделает это лучше – подберет именно тех, кто наиболее соответствует вашему запросу.

Кто будет инвестировать больше

По отраслям быстрее всего темпы инвестиций в IТ восстановятся в следующих областях:

банковские услуги;

ценные бумаги;

страхования.

В то же время розничная торговля и транспорт начнут активнее вкладываться в IТ-технологии уже ближе к 2023 году.