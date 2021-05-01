Общие расходы пользователей в сфере облачной инфраструктуры впервые превысили 40 миллиардов долларов за квартал в I квартале 2021 года. Квартальные расходы рынка облачных услуг почти на 11 миллиардов долларов превысили показатели в I квартале 2020 года, и почти на 2 миллиарда долларов больше, чем в IV квартал 2020 года.

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Ускорение цифровой трансформации в течение последних 12 месяцев, когда организации приспособились к новым практикам работы, привлечению клиентов, динамике бизнес-процессов и цепей поставок, значительно увеличило спрос на эти услуги. Это , в сочетании с оживлением экономики в некоторых странах благодаря государственному стимулированию, развертыванием программ массовой вакцинации против COVID - 19 и последующим ослаблением ограничений , повысило доверие клиентов к заключению многолетних контрактов .

Основные игроки рынка облачных услуг

Основные игроки мирового рынка облачных услуг / Фото 24 канал

Amazon Web Services (AWS) стал ведущим поставщиком облачных услуг в I квартале 2021 года, охватив нишу в 32% от общего рынка. В последнем квартале прошлого года компания объявила о развертывании новых локаций для сервиса CloudFront в Хорватии и Индонезии, а также увеличила покрытие сервиса Wavelength Zones для сетей 5G Японии и США.

Доля на рынке облачных услуг Microsoft Azure растет на 50% третий квартал подряд, что позволило компаний занять 19% рынка облачных услуг в 1 квартале 2021 года. Росту способствовали активное использование облачных услуг и долгосрочные обязательства клиентов. Компания представила новые отраслевые облачные предложения для финансовых услуг, производства и некоммерческих организаций, добавив также услуги для системы здравоохранения и розничной торговли.

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Три ведущие предоставители облачных услуг охватили 58% рынка / Фото Canalys

Google Cloud сохранил свой положительный импульс, благодаря помощи Google One. В общем, за последний квартал его доля на рынке выросла на 56% и составила 7%. Развитию облачных технологий и ускоренной миграции в облако клиентов способствовала внимание отраслевых решений, машинного обучения, аналитики и управления данными. Компания объявила о создании нового облачного региона в Израиле.

Облачные услуги стали безоговорочным лидером во всех секторах за последний год, в основном с начала пандемии COVID-19 и обьявления локдауна. Организации зависели от цифровых услуг и работы в онлайн-режиме, чтобы поддерживать свою деятельность и адаптироваться к ситуации, которая сложилась

- сказал аналитик Canalys Research Блейк Мюррей.

Отложенные в 2020 году крупные проекты в этом году будут запущены

График роста расходов на мировом рынке облачных услуг / Фото Canalys

Несмотря на то, что в 2020 году имели место масштабные расходы на облачную инфраструктуру, большинство корпоративных рабочих нагрузок еще не перешли в облако. Миграция и расходы на облако будут продолжаться по мере роста доверия клиентов в течение 2021 года. Большие проекты, которые были отложены в прошлом году, будут восстановлены, а новые сценарии использования расширят адресной рынок. Инвестиции в облачные услуги, в частности 5G, является ключевой областью, особенно для разработки приложений со сверхнизкой задержкой и сценариев их использования, таких как автономные транспортные средства, промышленная робототехника, а также дополненная или виртуальная реальность.

Конкуренция между ведущими поставщиками облачных услуг за использование этих возможностей будет продолжать усиливаться.

Расширение географии для обеспечения суверенитета данных и повышения латентности, либо за счет развертывания в полном регионе, либо за счет точки присутствия в местном городе, является одним из направлений деятельности поставщиков облачных услуг

- говорит главный аналитик Canalys Мэтью Болл.