В общей сложности на биржу через IPO в этом году вышли более 2 850 компаний, которые привлекли рекордные 600 миллиардов долларов. При этом осталось больше месяца, чтобы рынок показал еще лучшие результаты.
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Лидеры рынка IPO в 2021 году по регионам и сумме привлеченных инвестиций
|Место
|Название компании
|Привлеченные инвестиции
|Сфера деятельности
|Регион
|Страна
|1.
|Rivian Automotive Inc.
|11,9 миллиарда долларов
|Производство электромобилей
|Америка
|США
|2.
|China Telecom Corp.
|8,4 миллиарда долларов
|Телекоммуникации
|Азия
|Китай
|3.
|InPost SA
|3,2 миллиарда долларов
|Почтовые услуги
|Европа
|Польша
В последний раз рекордная общая сумма инвестиций на IPO составила 420 миллиардов долларов в 2007 году.
Объемы глобального рынка IPO по годам / Инфографика Bloomberg
Успех не для всех
Несмотря на рекордные показатели Rivian Automotive, превзошедшей объемы привлеченных инвестиций Facebook в далеком 2012 году, выход на IPO в этом году был успешным не для всех компаний. Так, провальной была первая публичная продажа акций для:
- Paytm, индийский разработчик цифровых платежей – падение стоимости акций на 27%;
- Deliveroo Plc, британский стартап по доставке еды – падение на 26%;
- Oscar Health Inc., американская страховая компания – падение на 11%.
Выход на биржу другими методами
Кроме IPO, рекордные показатели компании демонстрировали в этом году и при выходе на биржу через SPAC (слияние с компаниями-оболочками). Общая сумма инвестиций составила 159 миллиардов долларов. Однако интерес инвесторов к SPAC, достигший пика в начале года, заметно упал. Это обусловлено, в частности, давлением регуляторов.