В общей сложности на биржу через IPO в этом году вышли более 2 850 компаний, которые привлекли рекордные 600 миллиардов долларов . При этом осталось больше месяца, чтобы рынок показал еще лучшие результаты.

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Лидеры рынка IPO в 2021 году по регионам и сумме привлеченных инвестиций

Место Название компании Привлеченные инвестиции Сфера деятельности Регион Страна 1. Rivian Automotive Inc. 11,9 миллиарда долларов Производство электромобилей Америка США 2. China Telecom Corp. 8,4 миллиарда долларов Телекоммуникации Азия Китай 3. InPost SA 3,2 миллиарда долларов Почтовые услуги Европа Польша

В последний раз рекордная общая сумма инвестиций на IPO составила 420 миллиардов долларов в 2007 году.

Объемы глобального рынка IPO по годам / Инфографика Bloomberg

Успех не для всех

Несмотря на рекордные показатели Rivian Automotive , превзошедшей объемы привлеченных инвестиций Facebook в далеком 2012 году, выход на IPO в этом году был успешным не для всех компаний . Так, провальной была первая публичная продажа акций для:

Paytm, индийский разработчик цифровых платежей – падение стоимости акций на 27%;

Deliveroo Plc, британский стартап по доставке еды – падение на 26%;

Oscar Health Inc., американская страховая компания – падение на 11%.

Выход на биржу другими методами