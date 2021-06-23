Пандемия не помешала: в мире стало на 5 миллионов больше долларовых миллионеров

За 2020 год еще 5 миллионов человек стали долларовыми миллионерами. Стоит отметить, что этот год мировая экономика страдала из-за пандемии COVID-19, однако это не помешало некоторым бизнесменам.

Что интересно, в 2020 году около 1% взрослых людей по всему миру стали миллионерами впервые в жизни. Теперь в мире общее количество миллионеров – 56,1 миллиона человек

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Почему богачей стало больше

Существует 2 причины, почему богачам удалось стать миллионерами в период пандемии:

росли финансовые рынки;

стремительно дорожала недвижимость.

Причиной роста на финансовых рынках и рынке недвижимости эксперты назвали низкие процентные ставки, введенные центральными банками.

Мировое богатство не только устояло перед подобными потрясениями, но и возросло быстрыми темпами уже во второй половине года,

– сказал экономист Энтони Шоррокс.

В общем мировое богатство 2020 года выросло на 7,4%. Такие данные отметили в отчете Credit Suisse. В то же время с начала 21 века более чем в 3 раза увеличилось количество людей в мире с состоянием от 10 до 100 тысяч долларов.

Причиной роста на финансовых рынках и рынке недвижимости эксперты назвали низкие процентные ставки, введенные центральными банками.