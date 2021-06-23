Что интересно, в 2020 году около 1% взрослых людей по всему миру стали миллионерами впервые в жизни. Теперь в мире общее количество миллионеров – 56,1 миллиона человек
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Почему богачей стало больше
Существует 2 причины, почему богачам удалось стать миллионерами в период пандемии:
- росли финансовые рынки;
- стремительно дорожала недвижимость.
Причиной роста на финансовых рынках и рынке недвижимости эксперты назвали низкие процентные ставки, введенные центральными банками.
Мировое богатство не только устояло перед подобными потрясениями, но и возросло быстрыми темпами уже во второй половине года,
– сказал экономист Энтони Шоррокс.
В общем мировое богатство 2020 года выросло на 7,4%. Такие данные отметили в отчете Credit Suisse. В то же время с начала 21 века более чем в 3 раза увеличилось количество людей в мире с состоянием от 10 до 100 тысяч долларов.
Причиной роста на финансовых рынках и рынке недвижимости эксперты назвали низкие процентные ставки, введенные центральными банками.