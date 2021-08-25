Скачать специально разработанные картинки можно по ссылке. По мнению Минздрава, такие наклейки будут свидетельствовать о том, что на предприятии заботятся как о сотрудниках, так и о посетителях.

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Наклейки Министерства здравоохранения содержат следующие надписи:

"У нас безопасно!"

"Мы вакцинированы от COVID-19!"

"Давай и ты!"

Также в министерстве напоминают, что если на предприятии есть более 50 желающих вакцинироваться, то их может привить мобильная бригада. Запись на вакцинацию организованных коллективов происходит по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19.

Наклейки о вакцинации от Минздрава / Фото Минздрав