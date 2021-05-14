Акции Tesla упали на 15% на этой неделе, что привело к снижению состояния Маска на 20,5 миллиарда долларов до 145,5 миллиарда на момент закрытия рынка в четверг, по оценкам Forbes. Он остается третьим по богатству человеком на планете, лишь немного опережая соучредителя Microsoft Билла Гейтса, чьё состояние оценивается в 127,6 миллиарда долларов.

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Состояние Маска оценивалось в 166 миллиардов долларов, когда он появился на комедийном скетч-шоу в минувшие выходные. Он рассказал, что у него болезнь Аспергера, посмеялся над своими дерзкими бизнес-планами и обсудил недавний шум вокруг таких криптовалюта, как Bitcoin и Dogecoin. Хотя Маск публично продвигал криптовалюты в прошлом, после выступления Маска на SNL стоимость Dogecoin упала более чем на 30% в течение 24 часов.

Промо визита Илона Маска на SNL / Фото Tmz

Почему Маск потерял 20 миллиардов

Несмотря на февральское заявление о том, что Tesla будет принимать биткоин в качестве оплаты за свои автомобили, в среду вечером миллиардер объявил в твиттере, что компания на неопределенный срок приостанавливает прием биткоин для оплаты. При этом он сослался на опасения по поводу быстрого увеличения использования ископаемого топлива для майнинга биткоина и транзакций. В четверг утром после заявления Маска цена Bitcoin упала на 17%, до отметки ниже 50 000 долларов.

Аналитики Wall Street предупредили , что последние действия Маска сбивают с толку криптоинвесторов и вызывают дополнительную волатильность акций Tesla, которые и так испытывают трудности в течение последнего месяца:

На фоне растущих инфляционных опасений на фондовом рынке акции крупных технологических компаний и производителей электромобилей, таких как Tesla, возглавили недавние рейтинги распродаж.

Акции Tesla также оказались под давлением на фоне плохих новостей из Китая, ключевого рынка для производителя электромобилей. Во вторник компания приостановила планы по покупке земли и расширение своего завода в Шанхае из-за неопределенности в отношениях между США и Китаем.

Несмотря на потери состояние Илона Маска на 110 миллиардов большие прошлогоднего