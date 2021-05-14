Акции Tesla упали на 15% на этой неделе, что привело к снижению состояния Маска на 20,5 миллиарда долларов до 145,5 миллиарда на момент закрытия рынка в четверг, по оценкам Forbes. Он остается третьим по богатству человеком на планете, лишь немного опережая соучредителя Microsoft Билла Гейтса, чьё состояние оценивается в 127,6 миллиарда долларов.
К теме Илон Маск меняет стратегию Tesla в Китае: мощности возрастут, землю покупать не будут
Состояние Маска оценивалось в 166 миллиардов долларов, когда он появился на комедийном скетч-шоу в минувшие выходные. Он рассказал, что у него болезнь Аспергера, посмеялся над своими дерзкими бизнес-планами и обсудил недавний шум вокруг таких криптовалюта, как Bitcoin и Dogecoin. Хотя Маск публично продвигал криптовалюты в прошлом, после выступления Маска на SNL стоимость Dogecoin упала более чем на 30% в течение 24 часов.
Промо визита Илона Маска на SNL / Фото Tmz
Почему Маск потерял 20 миллиардов
Несмотря на февральское заявление о том, что Tesla будет принимать биткоин в качестве оплаты за свои автомобили, в среду вечером миллиардер объявил в твиттере, что компания на неопределенный срок приостанавливает прием биткоин для оплаты. При этом он сослался на опасения по поводу быстрого увеличения использования ископаемого топлива для майнинга биткоина и транзакций. В четверг утром после заявления Маска цена Bitcoin упала на 17%, до отметки ниже 50 000 долларов.
Аналитики Wall Street предупредили, что последние действия Маска сбивают с толку криптоинвесторов и вызывают дополнительную волатильность акций Tesla, которые и так испытывают трудности в течение последнего месяца:
- На фоне растущих инфляционных опасений на фондовом рынке акции крупных технологических компаний и производителей электромобилей, таких как Tesla, возглавили недавние рейтинги распродаж.
- Акции Tesla также оказались под давлением на фоне плохих новостей из Китая, ключевого рынка для производителя электромобилей. Во вторник компания приостановила планы по покупке земли и расширение своего завода в Шанхае из-за неопределенности в отношениях между США и Китаем.
Несмотря на потери состояние Илона Маска на 110 миллиардов большие прошлогоднего
Падение акций на 15% на этой неделе стоило миллиардов долларов богатству Илона Маска, состоящих в основном из 21% акций Tesla и доли в частной компании SpaceX, однако эксцентричный миллиардер все еще в порядке. Даже при состоянии в размере 145,5 миллиарда долларов Маск все еще почти на 110 миллиардов долларов богаче, чем год назад.