Речь идет о материале опубликованном на страницах издания The Economic Times (ET), в котором со ссылкой на вебсайт Национального депозитария ценных бумаг Индии (NSDL) – правительственное учреждение подконтрольную министерству финансов страны – приводились данные о том, что государственный регулятор рынка ценных бумаг, вероятно, ограничил движение средств на счетах за "неадекватную информацию о бенефициарах".
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Спустя несколько часов Adani Group опубликовали открытое письмо, в котором было опровергнуто опубликованы данные и указано на том, что никакого ограничения движения средств Albula Investment Fund, Cresta Fund и APMS Investment Fund, которые владеют крупными пакетами акций компаний конгломерата, не было.
Обращаем ваше внимание на заголовки новостей, опубликованные в ET, о том, что NSDL заморозил счета 3 иностранных фондов – Albula Investment Fund, Cresta Fund и APMS Investment Fund, которые владеют акциями компаний группы Adani. Мы с сожалением отмечаем, что эти сообщения вопиюще ложные и сделаны с целью намеренного введения в заблуждение инвестиционного сообщества,
– говорится в распространенном Adani Group открытом письме.
Колоссальные потери индийского конгломерата
По оценкам экспертов основатель группы компаний Adani Group Гаутам Адани, второй по средствам бизнесмен в Азии, всего лишь за час времени после начала торгов на биржах потерял до 10 миллиардов долларов из-за указанного выше сообщения государственного регулятора рынка ценных бумаг. А общие потери капитализации конгломерата могут составлять до 15 миллиардов долларов.
Представители Adani Group отметили, что такие фальшивые сообщения приводят к невосполнимым потерям для инвесторов в целом и репутации группы.
Счета на самом деле не блокировали
Также, учитывая серьезность вопроса и его дальнейшее негативное влияние на миноритарных инвесторов, представители Adani Group запросили ответ у Национального депозитария ценных бумаг Индии и получили письменное подтверждение по электронной почте от 14 июня 2021 о том, что счета указанных выше фондов не "заморожены".
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Могло ли стать фальшивое сообщение результатом хакерской атаки
В настоящее время на официальном вебсайте Национального депозитария ценных бумаг Индии нет возможности проверить действительно ли было опубликовано сообщение, на которое ссылается The Economic Times. Проблема в том, что сайт NSDL в течение длительного времени, недоступен для пользователей со всего мира с утра 14 июня. Это в свою очередь порождает довольно веские подозрения в том, что на самом деле сайт индийского государственного регулятора рынка ценных бумаг мог поддаться хакерской атаке, которая имела целью именно спровоцировать колоссальные финансовые потери для Adani Group.
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Adani Enterprises успели отыграться, но частично
По состоянию на вторую половину 14 июня, стоимость акций Adani Enterprises Ltd успела несколько отскочить до минус 6,3 %, в то время, как в пиковом отрицательном показателе они проседали сегодня до минус 25 %.
Котировки Adani Enterprises Ltd 14 июня / График Bloomberg