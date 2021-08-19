Мороженое Little Moons приносит миллионы благодаря видео на тикток, что стало вирусным

В мире бизнеса множество историй, когда успех зависит от правильно выбранных бизнес-моделей и продуманных до мелочей планов. Однако случаются и незапланированные успехи: британская компания по производству японского мороженого превратилась в миллионный бизнес благодаря ролику в тикток, что стал вирусным.

Родители основателей компании приехали учиться в Британию из Малайзии в 1960-х годах. Они открыли компанию по продаже одежды по почте, а потом бизнес по импорту экзотической рыбы. И только потом занялись тем бизнесом, который им был по душе: открыли пекарню по продаже традиционных для Юго-Восточной Азии тортов и печенья.

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Вивьен Вонг и ее родной брат Говард с детства помогали родителям в их семейном бизнесе, и только потом решили открыть собственное дело. Перед этим они два года в пекарне родителей занимались совершенствованием рецепта традиционного японского пирожного моти для того, чтобы использовать его при изготовлении необычного мороженого.

Мороженое в рисовом тесте

Моти – мягкое и сладкое рисовое тесто, разновидность традиционных японских сладостей. Обычно в азиатских странах в качестве наполнителя используются разнообразные сладкие начинки. Однако также существует и технология, при которой небольшие шарики мороженого заворачивают в рисовое тесто и получают мороженое-моти, которое брат и сестра решили продавать под брендом Little Moons.

По словам бизнесменов самым тяжелым оказалось адаптировать традиционный рецепт, который использовался в пекарне родителей, для того чтобы тесто было тонким, упругим и таяло во рту вместе с мороженым.

Пандемия COVID-19 заставила переосмыслить бизнес

Основанный в 2010 году бизнес по изготовлению необычного для европейского рынка мороженого развивался постепенно, однако особых звезд с неба брат и сестры не хватали. Они работали на собственной фабрике и в феврале 2020 года, за месяц до начала пандемии, получили самые большие на то время прибыли.

Говард и Вивьен Вонг / Фото Financial Times

Однако уже в марте прошлого года они остановили большую часть производства из-за введения ограничений. Ведь к тому времени их бизнес был ориентирован на рестораны, куда они поставляли около 50% продукции. Фабрику частично было открыто только в апреле ведь к счастью, заказы из супермаркетов быстро росли и с лихвой компенсировали потерю ресторанных продаж.

За последние 12 месяцев предприниматели потратили почти 140 тысяч долларов на средства индивидуальной защиты персонала, средства для дезинфекции оборудования и наняли восемь дополнительных сотрудников, которые занимаются исключительно гигиеническими мероприятиями в контексте пандемии COVID-19.

Неожиданная слава через 10 лет работы

В январе 2021, после целого года неопределенности и тревоги, на тикток было опубликовано видео, в котором девушка отправилась в большой магазин Tesco на поиски мороженого Little Moons. Покупка продуктов была одним из немногих видов деятельности, которые были разрешены во время локдаунов и карантинов.

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Это видео привлекло внимание, так как дало подросткам возможность сделать что-то интересное, в монотонном карантинном мире. Оно вдохновило многих других отправиться в магазины, чтобы найти Little Moons и поделиться видеороликами о своих вкусах и предпочтениях в линейке японского сладкого десерта. За несколько дней в сети тикток таких видео уже было более 10 тысяч, а бренд Little Moons стал вирусным на тикток. По последним подсчетам, хэштег #littlemoons набрал 315 миллионов просмотров.

Таким образом рядовой бизнес по производству мороженого в считанные дни получил миллионы новых поклонников.

Little Moons сегодня

В июне 2021 года объемы продаж бренда достигли 50 миллионов долларов, а на компанию уже работает более 300 сотрудников. Ассортимент мороженого был увеличен до 12 вкусов, а продукция компании Little Moons продается в 20 странах Европы и Ближнего Востока, а также в Сингапуре.

Ассортимент Little Moons: смотрите видео

Также начата продажа продукции онлайн на новом брендовом сайте электронной коммерции. А среди новинок компании есть даже веганские форматы необычного мороженого.

Заметим, что продукция бренда Little Moons также доступна и в Украине в некоторых торговых сетях.