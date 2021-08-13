Миллионные пожертвования экс-жены Джеффа Безоса считали мошеннической рассылкой

Бывшая жена Джеффа Безоса – Маккензи Скотт известная благодетельница в мире миллиардеров. Однако не всегда грантовые организации могут поверить в то, что им пожертвовали десятки миллионов долларов.

Объявив о пожертвования на сумму почти 8,6 миллиарда долларов всего за 12 месяцев, Маккензи Скотт сразу поднялась на вершину филантропической деятельности. Ее благотворительные инициативы превзошли по объему ежегодных пожертвований вместе взятые гигантские благотворительные фонды Гейтса и Форда.

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Что известно о Маккензи Скотт

Писательница и бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса, с которым она прожила в браке 25 лет, расставшись с мультимиллиардером в 2019 году.

В рамках урегулирования бракоразводного процесса Джефф Безос передал Маккензи Скотт 25% своей доли в Amazon, что составила 4% компании.

В мае 2019 года, вскоре после того, как она объявила об условиях развода в Twitter, Маккензи Скотт подписала так называемую "присягу дарения" – Giving Pledge: филантропическую кампанию миллиардеров пожертвования большей части состояния на благотворительность.

В 2020 году она объявила о пожертвованиях на сумму около 6 миллиардов долларов примерно 500 некоммерческим организациям. А в июне 2021 года Маккензи Скотт сообщила, что пожертвовала еще 2,7 миллиарда долларов 286 организациям.

По состоянию на август 2021 года Forbes оценивает его состояние в 55,5 миллиарда долларов, что позволило ей занять двадцать вторую позицию в рейтинге самых богатых людей мира.

Миллионные пожертвования считали мошеннической рассылкой

Однако не обошлось в филантропической деятельности Маккензи Скотт без казусов. В частности сообщается о нескольких случаях, когда грантовые организации, получив пожертвования на десятки миллионов долларов, ошибочно решили, что могут стать жертвами мошенников.

Сообщение о пожертвовании в 15 миллионов долларов почти месяц не открывали, поскольку считали его попыткой фишинга;

По меньшей мере несколько сообщений с обещанием пожертвовать 20 миллионов долларов были проигнорированы менеджером грантовой организации, который ошибочно считал, что имеет дело с мошенниками;

Один из получателей письма с предложением пожертвования даже обратился к адвокату, который сказал ему, что это письмо наиболее вероятно связано с финансовыми мошенниками.

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Грантовые организации все же получили пожертвования

Однако в дальнейшем, представители грантовых организаций, все же смогли убедиться в том, что им и сотням других учреждений на самом деле очень повезло.

Ведь полученные ими сообщения были не только абсолютно законными, но и направлялись из одного и того же источника. Каким оказалась команда лиц, работающих от имени четвертой самой богатой женщины в мире – Маккензи Скотт.

Кому жертвует миллионы Маккензи Скотт

По данным Bloomberg, на сегодня от имени бывшей жены Джеффа Безоса было осуществлено 786 пожертвований. Из них 4,3 миллиарда получили 375 организаций в виде грантов. Остальные 411 организации, получившие средства от Маккензи Скотт, не сообщили размер полученных благотворительных взносов.

Известно, что большинство пожертвований Маккензи Скотт направляет на образовательные организации и некоммерческие проекты из сферы искусства и культуры.