Объявив о пожертвования на сумму почти 8,6 миллиарда долларов всего за 12 месяцев , Маккензи Скотт сразу поднялась на вершину филантропической деятельности. Ее благотворительные инициативы превзошли по объему ежегодных пожертвований вместе взятые гигантские благотворительные фонды Гейтса и Форда.

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Что известно о Маккензи Скотт

Писательница и бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса, с которым она прожила в браке 25 лет, расставшись с мультимиллиардером в 2019 году.

расставшись В рамках урегулирования бракоразводного процесса Джефф Безос передал Маккензи Скотт 25% своей доли в Amazon, что составила 4% компании.

В мае 2019 года, вскоре после того, как она объявила об условиях развода в Twitter, Маккензи Скотт подписала так называемую "присягу дарения" – Giving Pledge: филантропическую кампанию миллиардеров пожертвования большей части состояния на благотворительность.

В 2020 году она объявила о пожертвованиях на сумму около 6 миллиардов долларов примерно 500 некоммерческим организациям. А в июне 2021 года Маккензи Скотт сообщила, что пожертвовала еще 2,7 миллиарда долларов 286 организациям.

пожертвовала По состоянию на август 2021 года Forbes оценивает его состояние в 55,5 миллиарда долларов, что позволило ей занять двадцать вторую позицию в рейтинге самых богатых людей мира.

Миллионные пожертвования считали мошеннической рассылкой

Однако не обошлось в филантропической деятельности Маккензи Скотт без казусов. В частности сообщается о нескольких случаях, когда грантовые организации, получив пожертвования на десятки миллионов долларов, ошибочно решили, что могут стать жертвами мошенников.

Сообщение о пожертвовании в 15 миллионов долларов почти месяц не открывали, поскольку считали его попыткой фишинга;

По меньшей мере несколько сообщений с обещанием пожертвовать 20 миллионов долларов были проигнорированы менеджером грантовой организации, который ошибочно считал, что имеет дело с мошенниками;

Один из получателей письма с предложением пожертвования даже обратился к адвокату, который сказал ему, что это письмо наиболее вероятно связано с финансовыми мошенниками.

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Грантовые организации все же получили пожертвования

Однако в дальнейшем, представители грантовых организаций, все же смогли убедиться в том, что им и сотням других учреждений на самом деле очень повезло.

Ведь полученные ими сообщения были не только абсолютно законными, но и направлялись из одного и того же источника. Каким оказалась команда лиц, работающих от имени четвертой самой богатой женщины в мире – Маккензи Скотт.

Кому жертвует миллионы Маккензи Скотт

По данным Bloomberg, на сегодня от имени бывшей жены Джеффа Безоса было осуществлено 786 пожертвований . Из них 4,3 миллиарда получили 375 организаций в виде грантов. Остальные 411 организации, получившие средства от Маккензи Скотт, не сообщили размер полученных благотворительных взносов.