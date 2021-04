Пищевые отходы являются одной из главных причин климатического кризиса. Вот почему одна компания, Too Good To Go, надеется, что ее таинственные коробки с едой могут частично решить проблему.

Пища, которую мы выбрасываем, обычно попадает на свалки и производит метан – мощный парниковый газ, который способствует глобальному потеплению. Интересно К 2040 году – только электромобили: Honda поделилась грандиозной целью Как выбрасывают еду в США и Украине По оценкам Министерства сельского хозяйства США, 30 – 40% пищи в США выбрасываются .

Только в Нью-Йорке ежегодно образуется около полумиллиона тонн пищевых отходов – этого достаточно, чтобы заполнить более 100 вагонов метро в день.

Украинцы выбрасывают около 30% еды , по данным Всемирного банка. Как Too Good To Go продает остатки пищи Группа инженеров, технических специалистов и юристов в Копенгагене основала компанию Too Good To Go в 2016 году. Они выступили площадкой между: ресторанами, которые в конце дня имеют лишнюю пищу;

людьми, которые готовы дешево поесть. В компании почти 37 миллионов клиентов по всему миру и почти 87000 ресторанов-партнеров.

Что получил пользователь Too Good To Go за 3,29 фунта (127 гривен) / Фото reddit.com Как это работает Клиенты выбирают в приложении ресторан и покупают mystery box (загадочную коробку) в среднем за 4 – 6 долларов. В ней может быть что угодно от выпечки до стейка – все, что ресторан не продал в течение дня. Я был удивлен. Я вышел за пределы своей зоны комфорта и полюбил ее,

– сказал Алекс Буш, 28-летний клиент в Нью-Йорке. Сервис работает во многих странах мира, но к Украине еще не дошел. Поэтому амбициозные предприниматели могут брать на заметку действенную идею, которая не только прибыльная, но и защищает окружающую среду.