Миллионы людей покупают остатки еды из ресторанов: как работает бизнес-модель
Пищевые отходы являются одной из главных причин климатического кризиса. Вот почему одна компания, Too Good To Go, надеется, что ее таинственные коробки с едой могут частично решить проблему.
Источник:CNN
Пища, которую мы выбрасываем, обычно попадает на свалки и производит метан – мощный парниковый газ, который способствует глобальному потеплению.
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Как выбрасывают еду в США и Украине
- По оценкам Министерства сельского хозяйства США, 30 – 40% пищи в США выбрасываются.
- Только в Нью-Йорке ежегодно образуется около полумиллиона тонн пищевых отходов – этого достаточно, чтобы заполнить более 100 вагонов метро в день.
- Украинцы выбрасывают около 30% еды, по данным Всемирного банка.
Как Too Good To Go продает остатки пищи
Группа инженеров, технических специалистов и юристов в Копенгагене основала компанию Too Good To Go в 2016 году. Они выступили площадкой между:
- ресторанами, которые в конце дня имеют лишнюю пищу;
- людьми, которые готовы дешево поесть.
В компании почти 37 миллионов клиентов по всему миру и почти 87000 ресторанов-партнеров.
Что получил пользователь Too Good To Go за 3,29 фунта (127 гривен) / Фото reddit.com
Как это работает
Клиенты выбирают в приложении ресторан и покупают mystery box (загадочную коробку) в среднем за 4 – 6 долларов. В ней может быть что угодно от выпечки до стейка – все, что ресторан не продал в течение дня.
Я был удивлен. Я вышел за пределы своей зоны комфорта и полюбил ее,
– сказал Алекс Буш, 28-летний клиент в Нью-Йорке.
Сервис работает во многих странах мира, но к Украине еще не дошел. Поэтому амбициозные предприниматели могут брать на заметку действенную идею, которая не только прибыльная, но и защищает окружающую среду.
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