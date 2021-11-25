Бойкот запланирован сразу после Дня благодарения в США, когда розничные продавцы, как правило, фиксируют наибольшие спрос и прибыль . Сначала сообщество хотело провести полномасштабную забастовку среди работников розничной торговли, однако впоследствии нацелилось только на бойкот Amazon.

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Что известно о сообществе Antiwork

Форум позиционирует себя как сообщество, созданное для тех, кто хочет "уволиться с работы" или "получать максимальную пользу от жизни без нее". Движение Antiwork приобрело популярность среди людей, которые пережили выгорание на рабочем месте или, по их мнению, были недооценены руководством компаний.

Сообщения о токсичной среде на предприятиях, а также фото увольнения с работы набирают тысячи лайков и сотни комментариев. Корпоративная жадность и неудачи капитализма – самые популярные темы. Сообщество входит в топ-15 форумов с самым стремительным ростом на Reddit. Идею бойкота подхватила большая часть комментаторов.

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Бойкот Amazon в Черную пятницу

В Antiwork убеждены, что сосредоточив все свои силы " на одном враге ", им удастся добиться перемен к лучшему. Так, сообщество решило "нанести удар" по гиганту электронной коммерции Amazon.

Не совершайте никаких покупок на Amazon в Черную пятницу. Даже не посещайте их веб-страницу и приложение. Это простая задача, однако она даст важные результаты,

– говорится в одном из сообщений форума.