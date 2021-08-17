Успешная бизнес-пара Крис Халим и Раёна Лим являются соучредителями компании Style Theory, сингапурской платформы проката модной одежды и аксессуаров. Клиенты компании имеют возможность одалживать неограниченное количество предметов за фиксированную ежемесячную плату.

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Сегодня их стартап насчитывает более 200 тысяч зарегистрированных пользователей в Сингапуре и Индонезии и предлагает 50 тысяч наименований одежды и более 2 тысяч сумок. А идея стартапа родилась из попытки решить извечную женскую проблему – нечего надеть.

Создатели приложения для проката одежды – объединены не только бизнесом, но и семейными узами – делятся секретами успеха семейного бизнеса, которые они поняли за пять лет совместного управления делом.

Каждый должен использовать собственные сильные стороны

По словам миллионеров, чрезвычайно важно, чтобы каждый из партнеров в семейном бизнесе определил конкретные направления, в которых он или она сможет реализовать свои сильные стороны.

Прежде всего следует определить, кто из вас имеет лучшие аналитические способности. Сделать это нужно без предупреждения и с пониманием того, что от этого будет зависеть успешность принятых финансовых решений.

У сингапурской бизнес-пары человек является исполнительным директором модного бизнеса именно потому, что имеет лучшие аналитические навыки.

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Зато жена, гораздо больше внимания уделяет брендингу, работе с людьми, текущей операционной деятельности, ведь она лучше понимает потребности женщин, которые всегда в поисках чего-то новенького в одежде и аксессуарах. Именно поэтому Раёна Лим занимает должность операционного директора.

Супруги миллионеров утверждает, что именно такое распределение обязанностей – по сильным сторонам – очень хорошо помогает в развитии и продвижении бизнеса.

Разделяйте работу и отдых

По словам успешных бизнесменов, это разграничение крайне важно для семейного бизнеса . На отдыхе не следует говорить о работе, и, наоборот, во время рабочего процесса не стоит обсуждать планы на отдых. В семейном бизнесе должно быть четкое разделение времени – на труд и на удовольствие.

Хотя это не всегда было легко – особенно в начале бизнеса -– однако успешные бизнес-партнеры утверждают, что это жизненно важно для их эффективной и гармоничной работы.

В семейном бизнесе следует научиться отдыхать / Фото Unsplash

По словам сингапурских миллионеров, особенно тяжелыми были первые годы, когда они работали фактически без выходных. Но со временем поняли, что такой формат работы разрушает не только семейные отношения, но и вредит самому бизнесу. Без правильного и своевременного отдыха бизнес перестал приносить удовольствие, а это начало негативно отражаться на финансовых результатах.

Пара утверждает, что за пять лет совместного бизнес-партнерства они четко определили, что выходные дни предназначены для личной жизни, а будние дни следует использовать по максимуму для бизнеса.

Создайте сильную команду

Хотя семейный бизнес это дело семейное, но при его развитии и росте все же следует понимать, что без помощи посторонних лиц он будет приходить в упадок.

Сингапурские бизнесмены утверждают, что семейное дело очень похоже на воспитание детей, нуждающихся в много часах ухода. При этом они отмечают, что как и в процессе воспитания детей, нужно найти разумный баланс между собственными усилиями и помощью со стороны. Помощь профессиональных помощников – няни в воспитании или менеджеров в семейном бизнесе – позволит семейному делу успешно развиваться, а не превратиться в утомительный и изнурительный процесс.

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Для семейного бизнеса крайне важно постоянно развиваться и двигаться вперед, а это невозможно без сильной команды. Поэтому бизнес-партнерам нужно найти людей, которые будут также в восторге от того дела, которые вы выбрали в качестве семейного. Именно сильная команда поможет бизнесу в трудные времена, ведь поддержка со стороны команды очень важна для семьи бизнесменов. Команда также поможет вам принять нужное решение, когда вы в кругу семьи не можете прийти к общему знаменателю в определенных вопросах ведения бизнеса или инвестиций.