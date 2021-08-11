Миллионеры в IT: самые успешные бизнесмены за время независимой Украины

11 августа 2021 , 11:20
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Источник:

24 канал

Накануне 30-ой годовщины Независимости Украины предлагаем взглянуть на истории успешных бизнесменов нашего государства в сфере IT. Кто достиг успеха и покорил Олимпы бизнеса и, что стало залогом их успеха – узнайте на Бизнес 24.

Когда заходи речь идет о вершинах украинского рейтинга Forbes, у большинства украинцев сразу возникает ассоциация со словом "олигарх". Безусловно, за 30 лет украинской независимости с неоднозначными "приватизациями" немало самых богатых украинцев обязаны успешному бизнесу или "лихим 90-м", или тесным контактам с тогдашними руководителями страны.

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Однако этот, казалось бы, "олигархический рейтинг" в Украине все больше наполняется новыми лицами, успешность и состояние которых никак не связаны с вовремя приватизированными государственными предприятиями или сомнительными тендерами из государственного бюджета.

Бизнес 24 изучил первую сотню самых богатых бизнесменов нашего государства и раскрывает истории успеха украинских бизнесменов в сфере IT.

Влад Яценко

Состояние – 1,1 миллиарда долларов
34 место среди 100 самых богатых украинцев по данным Forbes

Родился Влад Яценко в Германии, жил в городе Южный (Одесская область), сейчас живет в Лондоне.
Образование  – факультет компьютерных наук в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы (тогда – филиал Киево-Могилянской академии) в Николаеве.
Источник состояния –  Revolut.

Перед тем, как стать долларовым миллиардером, Влад Яценко долгое время работал в Польше, куда выехал после окончания обучения в Украине. В дальнейшем переехал в Великобританию, где в 2015 году совместно с Николаем Сторонским запустил финтех-стартап Revolut.


Влад Яценко / Фото Forbes

Сервис действует в формате необанка и позволяет переводить деньги за границу и конвертировать валюты без комиссий, брать кредиты, открывать счета компаний, торговать криптовалютами, покупать страховки и тому подобное.

Revolut не имеет отделений, поэтому все операции с картами проходят в одноименном приложении на смартфоне. Компания работает на рынках ЕС и США, имея около 16 миллионов клиентов и обрабатывая более 150 миллионов транзакций в месяц.

Еще в майском рейтинге украинского Forbes Влад Яценко был вторым по богатству среди успешных бизнесменов в сфере IT, имея на счетах 300 миллионов долларов.

И уже в июле 2021 украинец стал долларовым миллиардером после того, как Revolut удалось привлечь 800 миллионов долларов финансирования. Forbes оценил его состояние в 1,1 миллиарда долларов. Если предположить, что состояние других богачей ни менялись, то Яценко поднялся на 9 место в рейтинге самых богатых украинцев.

В прошлом году компанию Влада Яценко оценивали в 5,5 миллиарда долларов, однако сейчас ее стоимость увеличилась в 6 раз – до 33 миллиардов

Дмитрий Запорожец

Состояние – 450 миллионов долларов

23 место среди 100 самых богатых украинцев по данным Forbes

Родился и проживает в Харькове.
Образование – Харьковский национальный автодорожный университет, незавершенное обучение в компьютерной академии IT STEP.
Источник состояния – GitLab.

Об украинском ИТ-шнике Дмитрие Запорожце известно немного. В сети отмечают, что основатель компании GitLab охотно открывал программный код для коллег по работе, но личную жизнь он скрывает. Он отказывался включать даже вебкамеру на онлайн-встреч с партнерами.


Дмитрий Запорожец / Фото Forbes

По неофициальным данным, Дмитрий Запорожец создал бизнес с капитализацией в 6 миллиардов долларов. И помогло ему в этом желание упростить себе работу в харьковской аутсорсинговой компании Sphere Software.

В 2011 году Дмитрий Запорожец основал GitLab, как сервис для систематизации файлов кодом. Казалось бы, что можно сделать в нише, в которой доминирует GitHub – крупнейший в мире хостинг для IT-проектов и совместной разработки?

Однако это не остановило украинца, который при помощи коллеги из Нидерландов Сида Сибранджи сумел превратить компанию, работающую в распределенном формате и, у которой нет ни одного офиса, на многомиллиардный бизнес.

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Сейчас  услугами Gitlab пользуются более 100 000 организаций мира . Среди них – Qualcomm, NASA, Nasdaq и даже Интерпол. Трудно поверить, но все 1275 работников, в частности, соучредители компании, работающих удаленно из 54 стран.

Максим Литвин, Алексей Шевченко и Дмитрий Лидер

Состояние Максима Литвина составляют 260 миллионов долларов, Алексея Шевченко – 260 миллионов долларов, Дмитрия Лидера – 260 миллионов долларов
38, 39, 40  место среди 100 самых богатых украинцев по данным Forbes

Место рождения – Киев.
Образование – Международный христианский университет (Киев), обучение на магистров бизнес-администрирования в США и Канаде.
Источник состояния – Grammarly.

38 – 40 места рейтинга украинского Forbes разделили между собой основатели одной из самых известных среди украинских разработчиков IT-компаний – Grammarly.


Максим Литвин, Дмитрий Лидер и Алексей Шевченко / Фото MC.today

Сервис проверки правописания Grammarly, который в начале своего существования назывался MyDropbox, был основан в 2009 году. Однако еще в конце 2008 года появился первый вариант их продукта под названием EssayRater.

Базовая идея одного из самых известных украинских стартапов заключалась в предотвращении плагиата в академических и научных трудах. Поэтому неудивительно, что после успешного старта компания была приобретен американской компанией в сфере образовательных технологий Blackboard.

Несмотря на бешеную конкуренцию со стороны Microsoft Office и Google Docs украинский стартап, у которого теперь открыты офисы в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Ванкувере и Киеве, успешно продолжает свое восхождение к вершинам успеха. В то же время Grammarly, как и подавляющее большинство современных IT-компаний, продает собственные продукты исключительно онлайн. Поэтому у компании нет офисов во всех странах, где она работает.

В 2019 году капитализация Grammarly пересекла отметку в один миллиард долларов, а издание Fast Company признало Grammarly одной из самых инновационных компаний мира в области искусственного интеллекта. Несмотря на то, что для многих Grammarly – это прежде всего инструмент для проверки грамматики, основатели сервиса утверждают: с помощью технологий они стремятся улучшить качество коммуникаций в современном мире.

Екатерина Костерева

Состояние – 190 миллионов долларов
56 место среди 100 самых богатых украинцев по данным Forbes

Место рождения –  Киев.
Образование – Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского, MBA в Международном институте менеджмента МИМ, Owner / President Management в Harvard Business School.
Источник состояния –  группа компаний Creatio.

Екатерина Костерева – соучредитель и CEO Creatio. В состав этой группы компаний входит один из сильнейших игроков украинского IT-рынка – Terrasoft Ukraine.


Екатерина Костерева / Фото Terrasoft

Екатерина Костерева входит в:

  • Топ-33 самых успешных бизнес-леди Украины по версии издания Forbes Ukraine
  • Топ-30 женщин-лидеров, достигших выдающихся успехов в бизнесе по версии издания НВ
  • Топ-50 женщин-лидеров SaaS-индустрии мира по версии издания The Software Report
  • Топ-10 рейтинга MC.today "Предприниматели года".

История группы компаний Creatio началась в 2002 году, а уже в 2013 она превратилась из регионального игрока в международный бренд. Для ускорения развития бизнеса на глобальных рынках с 2015 года Екатерина Костарева руководит компанией из офиса в Бостоне.

Сейчас штат группы Creatio насчитывает более 600 сотрудников, тысячи клиентов представлены в более чем 110 странах мира, партнерская сеть включает более 700 организаций, а офисы расположены в США, Великобритании, Австралии и на Кипре.

Линейка Creatio включает продукты для автоматизации процессов продаж, маркетинга и сервиса, а также операционных процессов организации. В основе лежит интеллектуальная low-code платформа, которая позволяет выполнять настройки программных решений без навыков программирования. Расширить возможности базовых продуктов Creatio можно с помощью готовых приложений, дополнений и коннекторов из онлайн-площадки Creatio Marketplace.

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Ежегодно продукты Creatio получают престижные награды, а также высоко оцениваются ведущими аналитическими агентствами мира. В 2019 и 2020 годах Creatio названа лидером сразу в двух магических квадрантах Gartner – в категории решений для управления продажами (Sales Force Automation) и управления лидами (CRM Lead Management).

Terrasoft Ukraine является организатором ряда мероприятий, крупнейший из которых – Форум бизнес и IT-лидеров ACCELERATE, посвященный темам цифровой трансформации и автоматизации работы организаций. Это событие является частью серии мероприятий, проводимых группой Creatio в разных странах мира. В 2020 году Форум трансформировался в глобальный онлайн-марафон ACCELERATE Global 2020, который объединил на одной виртуальной площадке сотни спикеров и десятки тысяч участников.

С целью усиленного развития программных решений и бизнеса на глобальных рынках в 2021 году группа компаний Creatio привлекла миноритарные инвестиции в размере 68 миллионов долларов. Лид-инвестором выступил фонд Volition Capital, соинвестором – фонд Horizon Capital.

Сейчас для бизнес- и IT-лидеров критически важно не упустить время и с помощью технологий трансформировать свои организации в low-code компании, где каждый работник может стать разработчиком, способным автоматизировать любые бизнес-идеи за считанные минуты,
– уверена Екатерина Костерева

Тарас Кицмей

Состояние – 190 миллионов долларов
54 место среди 100 самых богатых украинцев по данным Forbes

Место рождения – село Микулинци Тернопольской области.
Образование – Национальный университет "Львовская политехника", кандидат физико-математических наук.
Источник состояния – SoftServe.

Тарас Кицмей работал преподавателем в университете Львова, когда в 1993 году совместно с 5 партнерами решил создать крупнейшую украинскую IT-компании Softserve. Тарас Кицмей занимал должность генерального директора с 1997 по 2013 год, после чего присоединился к работе совета директоров компании.

В конце 2018 года Тарас Кицмей, как председатель Наблюдательного совета ЛНУ им. Ивана Франко, вошел в Правление директоров European Business Association (ЕВА), наиболее влиятельного и многочисленного объединения, которое работает над улучшением условий ведения бизнеса в нашей стране.


Тарас Кицмей / Фото Forbes

В интервью Big Money Тарас Кицмей признался: в SoftServe работает около 6,5 тысяч украинцев, около 1 000 специалистов из Польши, до 300 человек – из Болгарии, около 200 – в США, а еще до 50 человек – в других европейских странах .

Значительное внимание SoftServe уделяет IT-образованию в Украине. И это неудивительно, ведь компания ежегодно растет приблизительно на 30%, а это – почти 2 000 новых рабочих мест. Именно поэтому для подготовки кадров компания запустила собственные курсы программирования SoftServe IT Academy.

Главные офисы компании можно найти во Львове и Остине, в американском штате Техас. В то же время разработческие центры расположены во Львове, Киеве, Днепре, Харькове, Ровно, Ивано-Франковске, Черновцах, Софии (Болгария) и Вроцлаве, Белостоке, Гливице, Варшаве (Польша).

В 2018 году SoftServe вошел в рейтинг лучших мировых аутсорсинговых компаний по версии ассоциации IAOP – Global Outsourcing 100. Среди клиентов украинского сервисной компании – Microsoft, IBM, CISCO, Deutsche Bank и многие другие. Ключевые сферы –  программные решения для здравоохранения, розничной торговли и финансовых услуг.

Ярослав Любинець

Состояние – 145 миллионов долларов
80 место среди 100 самых богатых украинцев по данным Forbes

Место рождения – село Манява Ивано-Франковской области.
Образование – Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Президентская MBA-программа Киево-Могилянской бизнес-школы и Гарвардской бизнес-школы. Кандидат наук в области компьютерных наук.
Источник состояния – SoftServe.

Ярослав Любинець присоединился к SoftServe в 1995 году. С 1997 года стал вице-президентом компании по разработке программного обеспечения, а сегодня – председатель совета директоров.


Ярослав Любинець / Фото Forbes

Ярослав Любинець является автором более 20 научных работ, преимущественно в области теории управления базами данных и информационных систем. Ведь 15 лет, параллельно с работой в SoftServe, работал научным сотрудником и преподавателем НУ "Львовская политехника".

Кроме этого, Ярослав Любинець известный в Украине меценат и благотворитель, который большое количество своего времени посвящает поддержке и развитию образовательных программ на уровне школ и университетов. Бизнесмен получил награды "Человек года-2012" и "Благотворитель года-2015".

Олег Рогинский

Состояние – 210 миллионов долларов
50 место среди 100 самых богатых украинцев по данным Forbes

Место рождения – город Днепр.
Образование – Бостонский университет (США).
Источник состояния - People.ai.

Переехав в США, Олег Рогинский изучал бизнес и экономику. После завершения обучения в Бостонском университете переехал в Канаду, где присоединился к стартапу Nstein Technologies. Впоследствии  Олег Рогинский таки вернулся в США и запустил собственный проект – Semantria, который в 2014 году успешно продал за 10 миллионов долларов.


Олег Рогинский / Фото Forumdaily

На полученные средства украинец в 2016 году основал стартап People.ai платформу для оценки эффективности продаж. Сервис создан для менеджеров по продажам, который на основе алгоритмов искусственного интеллекта помогает повысить эффективность продаж, анализируя производительность работников по их переговорами и предоставляя рекомендации по сделкам.

По оценкам бизнес-ресурса Crunchbase, стоимость People.ai оценивается в более 500 миллионов долларов, а среди клиентов нет малого бизнеса, а только крупные технологические компании, в частности, знаменитый Zoom. По данным Forbes, в 2020 году количество клиентов компании украинского миллионера выросла на 245%, а основной миссией является уменьшение рутинной и непроизводительной работы, которую поручают алгоритмам на базе искусственного интеллекта. Это доказывает и сам миллионер: в компании Олега Рогинского работают всего 150 человек. 

Технологии – будущее Украины

Успешный украинский бизнес – это не только металлургия, нефтегазодобыча, торговля или сельское хозяйство. Истории успеха героев этого материала – яркое свидетельство того, что Украина и ее самый ценный ресурс – люди – способны достигать вершин собственным умом и уверенностью в том, что технологический прогресс не остановить.

Автор: Ігор Кобрин