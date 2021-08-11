Когда заходи речь идет о вершинах украинского рейтинга Forbes, у большинства украинцев сразу возникает ассоциация со словом "олигарх". Безусловно, за 30 лет украинской независимости с неоднозначными "приватизациями" немало самых богатых украинцев обязаны успешному бизнесу или "лихим 90-м", или тесным контактам с тогдашними руководителями страны.

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Однако этот, казалось бы, "олигархический рейтинг" в Украине все больше наполняется новыми лицами, успешность и состояние которых никак не связаны с вовремя приватизированными государственными предприятиями или сомнительными тендерами из государственного бюджета.

Бизнес 24 изучил первую сотню самых богатых бизнесменов нашего государства и раскрывает истории успеха украинских бизнесменов в сфере IT.

Влад Яценко

Состояние – 1,1 миллиарда долларов

34 место среди 100 самых богатых украинцев по данным Forbes

Родился Влад Яценко в Германии, жил в городе Южный (Одесская область), сейчас живет в Лондоне.

Образование – факультет компьютерных наук в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы (тогда – филиал Киево-Могилянской академии) в Николаеве.

Источник состояния – Revolut.

Перед тем, как стать долларовым миллиардером, Влад Яценко долгое время работал в Польше, куда выехал после окончания обучения в Украине. В дальнейшем переехал в Великобританию, где в 2015 году совместно с Николаем Сторонским запустил финтех-стартап Revolut.



Влад Яценко / Фото Forbes

Сервис действует в формате необанка и позволяет переводить деньги за границу и конвертировать валюты без комиссий, брать кредиты, открывать счета компаний, торговать криптовалютами, покупать страховки и тому подобное.

Revolut не имеет отделений, поэтому все операции с картами проходят в одноименном приложении на смартфоне. Компания работает на рынках ЕС и США, имея около 16 миллионов клиентов и обрабатывая более 150 миллионов транзакций в месяц.

Еще в майском рейтинге украинского Forbes Влад Яценко был вторым по богатству среди успешных бизнесменов в сфере IT, имея на счетах 300 миллионов долларов.

И уже в июле 2021 украинец стал долларовым миллиардером после того, как Revolut удалось привлечь 800 миллионов долларов финансирования. Forbes оценил его состояние в 1,1 миллиарда долларов. Если предположить, что состояние других богачей ни менялись, то Яценко поднялся на 9 место в рейтинге самых богатых украинцев.

В прошлом году компанию Влада Яценко оценивали в 5,5 миллиарда долларов, однако сейчас ее стоимость увеличилась в 6 раз – до 33 миллиардов .

Дмитрий Запорожец

Состояние – 450 миллионов долларов

23 место среди 100 самых богатых украинцев по данным Forbes

Родился и проживает в Харькове.

Образование – Харьковский национальный автодорожный университет, незавершенное обучение в компьютерной академии IT STEP.

Источник состояния – GitLab.

Об украинском ИТ-шнике Дмитрие Запорожце известно немного. В сети отмечают, что основатель компании GitLab охотно открывал программный код для коллег по работе, но личную жизнь он скрывает. Он отказывался включать даже вебкамеру на онлайн-встреч с партнерами.



Дмитрий Запорожец / Фото Forbes

По неофициальным данным, Дмитрий Запорожец создал бизнес с капитализацией в 6 миллиардов долларов. И помогло ему в этом желание упростить себе работу в харьковской аутсорсинговой компании Sphere Software.

В 2011 году Дмитрий Запорожец основал GitLab, как сервис для систематизации файлов кодом. Казалось бы, что можно сделать в нише, в которой доминирует GitHub – крупнейший в мире хостинг для IT-проектов и совместной разработки?

Однако это не остановило украинца, который при помощи коллеги из Нидерландов Сида Сибранджи сумел превратить компанию, работающую в распределенном формате и, у которой нет ни одного офиса, на многомиллиардный бизнес.

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Сейчас услугами Gitlab пользуются более 100 000 организаций мира . Среди них – Qualcomm, NASA, Nasdaq и даже Интерпол. Трудно поверить, но все 1275 работников, в частности, соучредители компании, работающих удаленно из 54 стран.

Максим Литвин, Алексей Шевченко и Дмитрий Лидер

Состояние Максима Литвина составляют 260 миллионов долларов, Алексея Шевченко – 260 миллионов долларов, Дмитрия Лидера – 260 миллионов долларов

38 , 39 , 40 место среди 100 самых богатых украинцев по данным Forbes

Место рождения – Киев.

Образование – Международный христианский университет (Киев), обучение на магистров бизнес-администрирования в США и Канаде.

Источник состояния – Grammarly.

38 – 40 места рейтинга украинского Forbes разделили между собой основатели одной из самых известных среди украинских разработчиков IT-компаний – Grammarly.



Максим Литвин, Дмитрий Лидер и Алексей Шевченко / Фото MC.today

Сервис проверки правописания Grammarly, который в начале своего существования назывался MyDropbox, был основан в 2009 году. Однако еще в конце 2008 года появился первый вариант их продукта под названием EssayRater.

Базовая идея одного из самых известных украинских стартапов заключалась в предотвращении плагиата в академических и научных трудах . Поэтому неудивительно, что после успешного старта компания была приобретен американской компанией в сфере образовательных технологий Blackboard.

Несмотря на бешеную конкуренцию со стороны Microsoft Office и Google Docs украинский стартап, у которого теперь открыты офисы в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Ванкувере и Киеве, успешно продолжает свое восхождение к вершинам успеха. В то же время Grammarly, как и подавляющее большинство современных IT-компаний, продает собственные продукты исключительно онлайн. Поэтому у компании нет офисов во всех странах, где она работает.

В 2019 году капитализация Grammarly пересекла отметку в один миллиард долларов, а издание Fast Company признало Grammarly одной из самых инновационных компаний мира в области искусственного интеллекта. Несмотря на то, что для многих Grammarly – это прежде всего инструмент для проверки грамматики, основатели сервиса утверждают: с помощью технологий они стремятся улучшить качество коммуникаций в современном мире.

Екатерина Костерева

Состояние – 190 миллионов долларов

56 место среди 100 самых богатых украинцев по данным Forbes

Место рождения – Киев.

Образование – Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского, MBA в Международном институте менеджмента МИМ, Owner / President Management в Harvard Business School.

Источник состояния – группа компаний Creatio.

Екатерина Костерева – соучредитель и CEO Creatio. В состав этой группы компаний входит один из сильнейших игроков украинского IT-рынка – Terrasoft Ukraine.



Екатерина Костерева / Фото Terrasoft

Екатерина Костерева входит в:

Топ-33 самых успешных бизнес-леди Украины по версии издания Forbes Ukraine

Топ-30 женщин-лидеров, достигших выдающихся успехов в бизнесе по версии издания НВ

Топ-50 женщин-лидеров SaaS-индустрии мира по версии издания The Software Report

Топ-10 рейтинга MC.today "Предприниматели года".

История группы компаний Creatio началась в 2002 году, а уже в 2013 она превратилась из регионального игрока в международный бренд . Для ускорения развития бизнеса на глобальных рынках с 2015 года Екатерина Костарева руководит компанией из офиса в Бостоне.

Сейчас штат группы Creatio насчитывает более 600 сотрудников, тысячи клиентов представлены в более чем 110 странах мира, партнерская сеть включает более 700 организаций, а офисы расположены в США, Великобритании, Австралии и на Кипре.

Линейка Creatio включает продукты для автоматизации процессов продаж, маркетинга и сервиса, а также операционных процессов организации. В основе лежит интеллектуальная low-code платформа , которая позволяет выполнять настройки программных решений без навыков программирования. Расширить возможности базовых продуктов Creatio можно с помощью готовых приложений, дополнений и коннекторов из онлайн-площадки Creatio Marketplace.

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Ежегодно продукты Creatio получают престижные награды , а также высоко оцениваются ведущими аналитическими агентствами мира. В 2019 и 2020 годах Creatio названа лидером сразу в двух магических квадрантах Gartner – в категории решений для управления продажами (Sales Force Automation) и управления лидами (CRM Lead Management).

Terrasoft Ukraine является организатором ряда мероприятий, крупнейший из которых – Форум бизнес и IT-лидеров ACCELERATE, посвященный темам цифровой трансформации и автоматизации работы организаций. Это событие является частью серии мероприятий, проводимых группой Creatio в разных странах мира. В 2020 году Форум трансформировался в глобальный онлайн-марафон ACCELERATE Global 2020, который объединил на одной виртуальной площадке сотни спикеров и десятки тысяч участников.

С целью усиленного развития программных решений и бизнеса на глобальных рынках в 2021 году группа компаний Creatio привлекла миноритарные инвестиции в размере 68 миллионов долларов. Лид-инвестором выступил фонд Volition Capital, соинвестором – фонд Horizon Capital.

Сейчас для бизнес- и IT-лидеров критически важно не упустить время и с помощью технологий трансформировать свои организации в low-code компании, где каждый работник может стать разработчиком, способным автоматизировать любые бизнес-идеи за считанные минуты,

– уверена Екатерина Костерева

Тарас Кицмей

Состояние – 190 миллионов долларов

54 место среди 100 самых богатых украинцев по данным Forbes

Место рождения – село Микулинци Тернопольской области.

Образование – Национальный университет "Львовская политехника", кандидат физико-математических наук.

Источник состояния – SoftServe.

Тарас Кицмей работал преподавателем в университете Львова, когда в 1993 году совместно с 5 партнерами решил создать крупнейшую украинскую IT-компании – Softserve . Тарас Кицмей занимал должность генерального директора с 1997 по 2013 год, после чего присоединился к работе совета директоров компании.

В конце 2018 года Тарас Кицмей, как председатель Наблюдательного совета ЛНУ им. Ивана Франко, вошел в Правление директоров European Business Association (ЕВА), наиболее влиятельного и многочисленного объединения, которое работает над улучшением условий ведения бизнеса в нашей стране.



Тарас Кицмей / Фото Forbes

В интервью Big Money Тарас Кицмей признался: в SoftServe работает около 6,5 тысяч украинцев , около 1 000 специалистов из Польши, до 300 человек – из Болгарии, около 200 – в США, а еще до 50 человек – в других европейских странах .

Значительное внимание SoftServe уделяет IT-образованию в Украине . И это неудивительно, ведь компания ежегодно растет приблизительно на 30%, а это – почти 2 000 новых рабочих мест. Именно поэтому для подготовки кадров компания запустила собственные курсы программирования SoftServe IT Academy.

Главные офисы компании можно найти во Львове и Остине, в американском штате Техас. В то же время разработческие центры расположены во Львове, Киеве, Днепре, Харькове, Ровно, Ивано-Франковске, Черновцах, Софии (Болгария) и Вроцлаве, Белостоке, Гливице, Варшаве (Польша).

В 2018 году SoftServe вошел в рейтинг лучших мировых аутсорсинговых компаний по версии ассоциации IAOP – Global Outsourcing 100. Среди клиентов украинского сервисной компании – Microsoft, IBM, CISCO, Deutsche Bank и многие другие. Ключевые сферы – программные решения для здравоохранения, розничной торговли и финансовых услуг.

Ярослав Любинець

Состояние – 145 миллионов долларов

80 место среди 100 самых богатых украинцев по данным Forbes

Место рождения – село Манява Ивано-Франковской области.

Образование – Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Президентская MBA-программа Киево-Могилянской бизнес-школы и Гарвардской бизнес-школы. Кандидат наук в области компьютерных наук.

Источник состояния – SoftServe.

Ярослав Любинець присоединился к SoftServe в 1995 году. С 1997 года стал вице-президентом компании по разработке программного обеспечения, а сегодня – председатель совета директоров.



Ярослав Любинець / Фото Forbes

Ярослав Любинець является автором более 20 научных работ , преимущественно в области теории управления базами данных и информационных систем. Ведь 15 лет, параллельно с работой в SoftServe, работал научным сотрудником и преподавателем НУ "Львовская политехника".

Кроме этого, Ярослав Любинець известный в Украине меценат и благотворитель , который большое количество своего времени посвящает поддержке и развитию образовательных программ на уровне школ и университетов. Бизнесмен получил награды "Человек года-2012" и "Благотворитель года-2015".

Олег Рогинский

Состояние – 210 миллионов долларов

50 место среди 100 самых богатых украинцев по данным Forbes

Место рождения – город Днепр.

Образование – Бостонский университет (США).

Источник состояния - People.ai.

Переехав в США, Олег Рогинский изучал бизнес и экономику. После завершения обучения в Бостонском университете переехал в Канаду, где присоединился к стартапу Nstein Technologies. Впоследствии Олег Рогинский таки вернулся в США и запустил собственный проект – Semantria , который в 2014 году успешно продал за 10 миллионов долларов.



Олег Рогинский / Фото Forumdaily

На полученные средства украинец в 2016 году основал стартап People.ai – платформу для оценки эффективности продаж . Сервис создан для менеджеров по продажам, который на основе алгоритмов искусственного интеллекта помогает повысить эффективность продаж, анализируя производительность работников по их переговорами и предоставляя рекомендации по сделкам.

По оценкам бизнес-ресурса Crunchbase , стоимость People.ai оценивается в более 500 миллионов долларов , а среди клиентов нет малого бизнеса, а только крупные технологические компании, в частности, знаменитый Zoom. По данным Forbes , в 2020 году количество клиентов компании украинского миллионера выросла на 245%, а основной миссией является уменьшение рутинной и непроизводительной работы, которую поручают алгоритмам на базе искусственного интеллекта. Это доказывает и сам миллионер: в компании Олега Рогинского работают всего 150 человек.

Технологии – будущее Украины