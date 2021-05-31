Миллион долларов за ответ: что именно хочет узнать американский бизнесмен

Роберт Бигелоу, магнат недвижимости из Лас-Вегаса и владелец компании Bigelow Aerospace, предлагает миллион долларов 3 людям, которые дадут ответ на один (хотя и не простой) вопрос. Те, кто хочет принять участие в соревновании, могут прислать свой ответ в виде эссе на 25000 слов до августа этого года.

75-летний магнат всегда интересовался "аномальными явлениями" и недавно основал Институт изучения сознания Бигелоу, чтобы исследовать, что лежит за гранью смерти.

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Ответ на вопрос стоит миллион долларов

В частности, миллиардер хочет узнать, возможно ли "выживание человеческого сознания после телесной смерти". Для этого у ученых, неврологов и психологов есть время до 1 августа 2021, чтобы дать ответ объемом до 25 000 слов. Группа специалистов-судей выберет победителя 1 ноября. При этом первое место получит 500 тысяч долларов, второе 300 тысяч, а третье 150 тысяч долларов.

Почему это интересует американского бизнесмена

Интерес Роберта Бигелоу к этому вопросу значительно возрос после того, как его жена Дайана Мона Бигелоу умерла в феврале 2020 от заболевания костного мозга и лейкемии. В то же время по свидетельству других источников интерес к этому вопросу, в Бигелоу возник, когда в 1992 году его сын Род Ли покончил с собой.

Похоже, что Бигелоу не нужно чтобы его убедили в возможности существования сознания вне смерти, поскольку, как он сказал в интервью газете Times, он и так в этом уверен. Однако сейчас он хочет получить научный ответ на этот вопрос