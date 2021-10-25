Миллиардные потери Alibaba: как за год уменьшилась капитализация китайского IT-гиганта
Источник:Bloomberg
Рыночная капитализация китайского IT-гиганта Alibaba уменьшилась более чем на 300 миллиардов долларов. Однако не только компания Джека Ма существенно подешевела среди других китайских компаний, но и еще восемь.
Удешевления IT-гиганта Alibaba
За год, согласно аналитикой издание Bloomberg, капитализация китайской компании Alibaba уменьшилась на 344,4 миллиарда долларов.
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Неудачная речь Джека Ма
Год назад основатель Alibaba Джек Ма раскритиковал власти Китая за сдерживание инноваций и сравнил глобальные банковские правила с "клубом для стариков". Следствием такой неудачной риторики стало приостановление выхода на IPO дочери Alibaba – финтех-компании Ant Group.
Также впоследствии антимонопольный комитет начал расследование против Alibaba, в результате чего компания заплатила немалый штраф. Также на некоторое время Джек Ма исчез из поля зрения и был исключен из списка бизнес-лидеров КНР.Стоит заметить, что власти Поднебесной в целом приняли жесткие меры касательно наиболее динамичных секторов китайской экономики.
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Что известно о AlibabaAlibaba Group – китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец вебпорталов Taobao.com, Tmall, Alibaba.com, AliExpress и ряда других. Основными видами деятельности являются торговые операции между компаниями по схеме B2B и розничная онлайн-торговля.
Китайские компании, которые также существенно подешевели
- Разработчик сервиса коротких видео Kuaishou Technology, что потеряла 104 миллиардов долларов капитализации.
- Китайские страховые компании Ping An Insurance и China Life Insurance, которые потеряли 66,1 миллиарда долларов и 50,8 миллиарда соответственно.
- IT-компания Tencent потеряла за год 65,4 миллиарда долларов.
- Потери брокера недвижимости KE Holdings составили 50,3 миллиарда долларов.
- Образовательный сервис TAL Education – 39,1 миллиарда долларов.
- Вейпинговая компания RLX – 36,7 миллиарда долларов
Удешевление китайских компаний / Инфографика Bloomberg
За год также существенно упала стоимость и двух американских компаний:
- американский сервис видеосвязи Zoom (-63 миллиарда долларов);
- японский холдинг Softbank (-40,9 миллиарда долларов).