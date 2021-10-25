Миллиардные потери Alibaba: как за год уменьшилась капитализация китайского IT-гиганта

Рыночная капитализация китайского IT-гиганта Alibaba уменьшилась более чем на 300 миллиардов долларов. Однако не только компания Джека Ма существенно подешевела среди других китайских компаний, но и еще восемь.

Удешевления IT-гиганта Alibaba

За год, согласно аналитикой издание Bloomberg, капитализация китайской компании Alibaba уменьшилась на 344,4 миллиарда долларов.

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Неудачная речь Джека Ма

Год назад основатель Alibaba Джек Ма раскритиковал власти Китая за сдерживание инноваций и сравнил глобальные банковские правила с "клубом для стариков". Следствием такой неудачной риторики стало приостановление выхода на IPO дочери Alibaba – финтех-компании Ant Group.

Также впоследствии антимонопольный комитет начал расследование против Alibaba, в результате чего компания заплатила немалый штраф. Также на некоторое время Джек Ма исчез из поля зрения и был исключен из списка бизнес-лидеров КНР.

, что власти Поднебесной в целом приняли жесткие меры касательно наиболее динамичных секторов китайской экономики.

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Что известно о Alibaba Alibaba Group – китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец вебпорталов Taobao.com, Tmall, Alibaba.com, AliExpress и ряда других. Основными видами деятельности являются торговые операции между компаниями по схеме B2B и розничная онлайн-торговля.

Китайские компании, которые также существенно подешевели

Разработчик сервиса коротких видео Kuaishou Technology , что потеряла 104 миллиардов долларов капитализации.

, что потеряла 104 миллиардов долларов капитализации. Китайские страховые компании Ping An Insurance и China Life Insurance , которые потеряли 66,1 миллиарда долларов и 50,8 миллиарда соответственно.

и , которые потеряли 66,1 миллиарда долларов и 50,8 миллиарда соответственно. IT-компания Tencent потеряла за год 65,4 миллиарда долларов.

потеряла за год 65,4 миллиарда долларов. Потери брокера недвижимости KE Holdings составили 50,3 миллиарда долларов.

составили 50,3 миллиарда долларов. Образовательный сервис TAL Education – 39,1 миллиарда долларов.

– 39,1 миллиарда долларов. Вейпинговая компания RLX – 36,7 миллиарда долларов

Удешевление китайских компаний / Инфографика Bloomberg

За год также существенно упала стоимость и двух американских компаний: