Удешевления IT-гиганта Alibaba

За год, согласно аналитикой издание Bloomberg, капитализация китайской компании Alibaba уменьшилась на 344,4 миллиарда долларов.

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Неудачная речь Джека Ма

Год назад основатель Alibaba Джек Ма раскритиковал власти Китая за сдерживание инноваций и сравнил глобальные банковские правила с "клубом для стариков". Следствием такой неудачной риторики стало приостановление выхода на IPO дочери Alibaba – финтех-компании Ant Group.

Также впоследствии антимонопольный комитет начал расследование против Alibaba, в результате чего компания заплатила немалый штраф. Также на некоторое время Джек Ма исчез из поля зрения и был исключен из списка бизнес-лидеров КНР .

Стоит заметить, что власти Поднебесной в целом приняли жесткие меры касательно наиболее динамичных секторов китайской экономики. К теме Стратегия Китая до 2025 года: власть усилит контроль за регулированием экономики

Что известно о Alibaba Alibaba Group – китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец вебпорталов Taobao.com, Tmall, Alibaba.com, AliExpress и ряда других. Основными видами деятельности являются торговые операции между компаниями по схеме B2B и розничная онлайн-торговля.

Китайские компании, которые также существенно подешевели

Разработчик сервиса коротких видео Kuaishou Technology , что потеряла 104 миллиардов долларов капитализации.

Китайские страховые компании Ping An Insurance и China Life Insurance , которые потеряли 66,1 миллиарда долларов и 50,8 миллиарда соответственно.

IT-компания Tencent потеряла за год 65,4 миллиарда долларов.

Потери брокера недвижимости KE Holdings составили 50,3 миллиарда долларов.

Образовательный сервис TAL Education – 39,1 миллиарда долларов.

Вейпинговая компания RLX – 36,7 миллиарда долларов

Удешевление китайских компаний / Инфографика Bloomberg

За год также существенно упала стоимость и двух американских компаний: