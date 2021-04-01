В мире 2365 миллиардеров и за последний год они увеличили свое состояние на 4 триллиона долларов. Теперь они имеют 12,39 триллиона долларов.

Миллиардеры разбогатели на 54% и это очень не понравилось американцам, которые теперь требуют большего налогообложения богачей.

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Налог на богатство

Ситуация, когда богатые становятся еще богаче, вызывает беспокойство. Поэтому в США еще активнее заговорили о "налоге на богатство".

Более 80 профсоюзов и организаций направили письмо президенту Джо Байдену с призывом:

отменить законы, которыми Трамп снижал налоги богачей.

ввести дополнительный налог в размере 10% для тех, чьи доходы превышают 2 миллиона долларов.

Несмотря на то, что две трети населения поддерживают повышение налогов для людей, которые зарабатывают более 400 тысяч долларов, Джо Байден похоже не имеет такого намерения. Сейчас он предлагает увеличить корпоративный налог с 21% до 28%, чтобы оплатить пакет стимулов на 2 триллиона долларов.

Будет ли налог на богатство эффективным

Некоторые налоговые эксперты утверждают, что налог на богатство может наоборот помешать людям с низким доходами стать миллионерами.

Это также может стимулировать богачей скрывать свои доходы выводить их в оффшоры.

Налог на богатство негативно скажется на экономике. Он уменьшит национальный доход, будет сдерживать сбережения и стимулировать потребление,

– отметила экономист Эрика Йорк.

В то же время исследователь неровности Чак Коллинз с этими аргументами не согласен.

Есть полный экономический и нравственный смысл облагать сверхдоходы миллиардеров, чтобы оплатить восстановление экономики. Наша боль – это их достижение,

– сказал Коллинз.

Эксперт добавил, что даже с предложенным налогом миллиардеры все равно будут богаче, чем до пандемии.

Почему разрыв между бедными и богатыми растет

Миллиардеры стали богаче благодаря сочетанию нескольких событий.

Фондовый рынок достиг рекордных высот , ожидая, что экономика переживет сильный подъем в 2021 году.

, ожидая, что экономика переживет сильный подъем в 2021 году. Некоторые компании, такие как Amazon, получили высокую прибыль , когда люди перешли на онлайн-коммерцию из-за пандемии.

, когда люди перешли на онлайн-коммерцию из-за пандемии. В то же время уровень бедности вырос из-за трудностей, созданных пандемией. Количество людей, живущих в нищете, в мировом масштабе удвоилось и составила более 500 миллионов за первые девять месяцев пандемии, подсчитали в Oxfam.

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Самые богатые люди планеты

В списке 10 самых богатых людей мира можно увидеть в основном американцев, представляющих сферу технологий. Больше всего среди них обогатился Илон Маск – на 560% за последний год.