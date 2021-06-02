Миллиардеры раздают деньги: почему они это делают

Самые богатые люди планеты не только зарабатывают миллиарды долларов, но и раздают их. Рассказываем, что мотивирует их к таким поступкам и что такое "клятва дарения" для миллиардеров.

Развод двух самых богатых пар, семьи Гейтс и Джефф Безос и Скотт Маккензи вызвал разговоры и опасения, что это повлияет на их филантропию. Билл и Мелинда Гейтс уверяют, что развод не повлияет на деятельность их благотворительного фонда, который имеет в распоряжение около 50 миллиардов долларов.

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После развода с Джеффом Безосом в 2019 году Маккензи Скотт передала почти 6 миллиардов долларов сотням благотворительных групп. А ее бывший муж, Джефф Безос, пообещал выделить 10 миллиардов долларов в "Фонд Земли" для борьбы с изменением климата – на сегодня это самая большая сумма, переданная или обещанная каждым из них. Однако, огромные состояния Джефф Безос и Маккензи Скотт только растут, опережая их пожертвования.

Раздать миллиарда нелегко

В 2017 году Маккензи Скотт получила акции Amazon стоимостью 38 миллиардов долларов. На начало лета 2021, по данным Forbes , ее состояние составляет 56,8 миллиарда долларов.

Не всегда легко решить, как отдать тонны денег. В январе 2021 Маск публично попросил в Твиттере поделиться идеями о том, как раздать свое состояние, которое сейчас составляет более 156 миллиардов долларов. Джефф Безос сделал то же самое в 2017 году.

Благотворительные пожертвования Джефф Безос / Фото Independent

Многие отдают деньги в свои собственные фонды, а затем используют этот механизм, чтобы решить, как распределить деньги. Индийский технологический миллиардер Азим Премджи в 2019 году пообещал передать около 7,5 миллиарда долларов акциями своей компании в свой фонд. В прошлом году соучредитель компании Nike Фил Найт передал 900 миллионов долларов в свой фонд. Найт также передал 300 миллионов долларов своей альма-матер – Университету Орегона. Бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт и его жена Венди передали 150 миллионов долларов в этом году на изучение биологии и машинного обучения.

Филантропию поддерживают и молодежи миллиардеры. Соучредитель Ethereum Виталик Бутерин, который стал самым молодым в мире криптомиллиардером, пожертвовал деньги Индии. Более 1 миллиарда долларов в криптовалюте пойдет в различные благотворительные фонды. Бутерин направил 1,14 миллиарда долларов фонду India COVID-Crypto Relief Fund, который оказывает медицинскую помощь и предметы первой необходимости во время пандемии коронавируса в Индии.

Как раздают миллиарды

Пара Гейтсов вместе с приятелем Уорреном Баффетом изменили ожидания общества от миллиардеров, создав в 2010 году свою "Клятву дарения". Они пообещали отдать большую часть своего состояния или при жизни, или после смерти, и убедили сотни других самых богатых людей мира сделать это. Обещание, однако, не имеет механизма принуждения. Это моральное и публичное обещание, и люди, которые подписали его, могут изменить свое решение в любой момент, сообщив или не сообщив об этом никому.

"Клятву дарения" поддержали самые богатые люди мира / Фото Asiatatler

Маккензи Скотт выбрала другой подход, распределив свои деньги между сотнями небольших благотворительных организаций и учреждений, которые часто остаются без внимания крупных доноров.

Почему это важно

В 2019 году благотворительные пожертвования физических лиц в США составили 309,66 миллиарда долларов. Вместе с тем пропасть между сверхбогатыми и небогатыми людьми резко углубилась во время пандемии COVID-19.

Билл и Мелинда Гейтс в Индии / Фото Getty Images

Бесспорным является то, что миллиардеры будут продолжать пытаться подправить свою репутацию благотворительными делами.

Благотворительность Билла Гейтса помогла изменить его репутацию, превратив его из безжалостного генерального директора компании, продукция которой доминировала на рынке, в чудаковатого филантропа, который стремится решать мировые проблемы.