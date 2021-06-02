Развод двух самых богатых пар, семьи Гейтс и Джефф Безос и Скотт Маккензи вызвал разговоры и опасения, что это повлияет на их филантропию. Билл и Мелинда Гейтс уверяют, что развод не повлияет на деятельность их благотворительного фонда, который имеет в распоряжение около 50 миллиардов долларов .

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После развода с Джеффом Безосом в 2019 году Маккензи Скотт передала почти 6 миллиардов долларов сотням благотворительных групп. А ее бывший муж, Джефф Безос, пообещал выделить 10 миллиардов долларов в "Фонд Земли" для борьбы с изменением климата – на сегодня это самая большая сумма, переданная или обещанная каждым из них. Однако, огромные состояния Джефф Безос и Маккензи Скотт только растут, опережая их пожертвования.

В 2017 году Маккензи Скотт получила акции Amazon стоимостью 38 миллиардов долларов. Н а начало лета 2021, по данным Forbes , ее состояние составляет 56,8 миллиарда долларов.

Раздать миллиарда нелегко

Не всегда легко решить, как отдать тонны денег . В январе 2021 Маск публично попросил в Твиттере поделиться идеями о том, как раздать свое состояние, которое сейчас составляет более 156 миллиардов долларов. Джефф Безос сделал то же самое в 2017 году.

Благотворительные пожертвования Джефф Безос / Фото Independent

Многие отдают деньги в свои собственные фонды, а затем используют этот механизм, чтобы решить, как распределить деньги. Индийский технологический миллиардер Азим Премджи в 2019 году пообещал передать около 7,5 миллиарда долларов акциями своей компании в свой фонд. В прошлом году соучредитель компании Nike Фил Найт передал 900 миллионов долларов в свой фонд. Найт также передал 300 миллионов долларов своей альма-матер – Университету Орегона. Бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт и его жена Венди передали 150 миллионов долларов в этом году на изучение биологии и машинного обучения.

Филантропию поддерживают и молодежи миллиардеры . Соучредитель Ethereum Виталик Бутерин, который стал самым молодым в мире криптомиллиардером, пожертвовал деньги Индии. Более 1 миллиарда долларов в криптовалюте пойдет в различные благотворительные фонды. Бутерин направил 1,14 миллиарда долларов фонду India COVID-Crypto Relief Fund, который оказывает медицинскую помощь и предметы первой необходимости во время пандемии коронавируса в Индии.

Как раздают миллиарды

Пара Гейтсов вместе с приятелем Уорреном Баффетом изменили ожидания общества от миллиардеров, создав в 2010 году свою "Клятву дарения" . Они пообещали отдать большую часть своего состояния или при жизни, или после смерти, и убедили сотни других самых богатых людей мира сделать это. Обещание, однако, не имеет механизма принуждения. Это моральное и публичное обещание, и люди, которые подписали его, могут изменить свое решение в любой момент, сообщив или не сообщив об этом никому.

" Клятву дарения" поддержали самые богатые люди мира / Фото Asiatatler

Маккензи Скотт выбрала другой подход, распределив свои деньги между сотнями небольших благотворительных организаций и учреждений, которые часто остаются без внимания крупных доноров.

Почему это важно

В 2019 году благотворительные пожертвования физических лиц в США составили 309,66 миллиарда долларов. Вместе с тем пропасть между сверхбогатыми и небогатыми людьми резко углубилась во время пандемии COVID-19.

Билл и Мелинда Гейтс в Индии / Фото Getty Images