Специалисты всех профессий подвержены риску появления таких проблем, как усталость, стресс, депрессия или тревога. По определению ВОЗ, выгорание – это синдром , концептуализированный в результате хронического стресса на рабочем месте, с которым не удалось справиться.

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Как Билл Гейтс избегает выгорания

Кроме снижения производительности, выгорание может вызвать хроническое чувство стресса или тревоги. Несмотря на стремительный рост карьеры с 20-летнего возраста, Билл Гейтс был уверен, что никогда не выгорит, работая над компанией Microsoft.

В интервью американским СМИ миллиардер более 15 лет назад заявил, что основный способ избежать выгорания – просто отказаться от рутинной работы .

То, что мы делаем – не одно и то же каждый день. Мы приходим в офисы и думаем о новых программах, общаемся между собой и с нашими клиентами. Здесь (в Microsoft – ред. 24 канал) так много разнообразия, и всегда происходит что-то новое. Не думаю, что наступит время, когда мне все это надоест,

– поделился Гейтс.

Учитывая нынешние успехи Microsoft, стратегия отказаться от рутинной работы стала эффективной для Билла Гейтса.

Какие признаки выгорания и как против него бороться

Даже если случай Гейтса достаточно экстраординарный, избежать выгорания на работе могут не только миллиардеры. Профессор психологии Калифорнийского университета Кристина Маслач советует обратить внимание на следующие тревожные признаки:

истощение;

отсутствие мотивации;

низкая производительность труда.

Если вы обнаружили хотя бы один из этих признаков у себя, психолог советует :

поделиться проблемами с близкими или коллегами по работе;

попытаться структурировать деятельность;

позаботиться о качественном сне.

Кроме того, не лишними будут элементарные физические упражнения . Спорт положительно повлияет как на психологическое, так и на физическое самочувствие.