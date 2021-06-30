Стартапа Nayuki повезло удовлетворить вкусы молодых китайских потребителей, ищущих инновационные напитки на основе чая.

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Сегодня основанная ими компания Nayuki Holdings Ltd. оценивается в 3,8 миллиарда долларов , даже после того, как в среду акции компании упали на дебютных торгах в Гонконге. Согласно индексу Bloomberg Billionaires Index, состояние супругов составляют около 1,1 миллиарда долларов у каждого.

Что такое Bubble Tea Пузырьковый чай изобрели на острове Тайвань в середине 1980-х годов. Сначала это был просто сбитый коктейль из чая и фруктового сиропа. Позже у него стали добавлять шарики с тапиоки. Популярным он стал только благодаря тому, что попал в японские телевизионные новости. В 1990-х годах напиток добрался до Калифорнии, а затем покорил всю Америку. С 2010 года напиток продается в Европе, где он входит, например, в ассортимент напитков McDonald's. Пузырьковый чай распространен на Тайване и в Китае, в США, Австралии, завоевал большую популярность в Европе, особенно в Великобритании и Германии.

Для начала стартапа заложили свой дом в банке

Компания Nayuki, которая начала свою деятельность с трех филиалов в южном китайском городе Шэньчжэнь, переживает бум на рынке элитных чайных напитков, благодаря которому расширилась до более чем 560 магазинов в более чем 70 городах, в основном в Китае.

В 2014 году Пэн Синь и ее муж Чжао Линь заложили свой дом для получения банковского кредита, чтобы запустить свой бизнес по производству чая с пузырьками.

Чай основа для напитков и необычная выпечка

Мечта состояла в том, чтобы сделать чай таким же свежим и податливым напитком, как кофе. Не случайно, чай и кофе являются одними из наиболее важных предметов продаж в индустрии напитков в Китае, так же как хлеб и выпечка в секторе уличной еды. Поэтому пара попыталась объединить чай и выпечку. И клиенты, в подавляющем большинстве молодые и очень молодые, отреагировали на это с большим энтузиазмом.

Смотрите видео ассортимента Nayuki:

Самый продаваемый напиток

Среди множества продуктов, предлагаемых брендом, стоит упомянуть Nayuki Classico – самый продаваемый продукт за всю историю – зеленый чай со слегка кисловатым вкусом; его получают, смешивая напиток со свежим апельсиновым и лимонным соком. Этот продукт был призван разрушить устойчивость традиций, чтобы привлечь аудиторию подростков и молодежи, чьи вкусы еще незрелые и все больше похожи на вкусы их западных современников.

Два года тестов перед началом стартапа

Это не было необдуманным решением. Мы потратили почти два года на тестирование наших напитков на улице, прежде чем открыть наш первый магазин,

– говорит генеральный директор компании Пень Синь.

Супружеская пара Чжао воплотила собственные мечты / Фото Daydaynews

33-летняя Пень Синь познакомились с 42-летним Чжао Линь, в Шэньчжэне – городе, который является технологическим центром Китая. До основания собственной фирмы она работала заместителем генерального секретаря компании по разработке программного обеспечения. Ее муж, который занимает должность председателя совета директоров Nayuki, ранее работал в нескольких продовольственных компаниях, включая подразделение Burger King в Шэньчжэне. Каждый из двух соучредителей владеет примерно 28% акций Nayuki.

Новый напиток каждую неделю

С прошлого года компания Nayuki каждую неделю выпускает новый напиток, для того, чтобы молодые покупатели постоянно возвращались в ее магазины и кафе. Сейчас значительный объем продаж перешел в онлайн, и с начала пандемии более 70% заказов компания получает из онлайн-платформ.

Ассортимент Nayuki постоянно растет / Фото Nayuki

Планы по расширению успешного бизнеса

Более 90% торговых точек Nayuki расположены в материковом Китае, один магазин в Гонконге и один в Японии. Сейчас компания пытается капитализировать 656 миллионов долларов разместив 257,3 миллиона акций, привлекая таких мощных инвесторов UBS Asset Management, China Southern Asset Management и GF Fund Management.

Количество магазинов Nayuki постоянно растет / Фото Bloomberg