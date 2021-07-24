Согласно новым правилам Федерального управления гражданской авиации (FAA) США, кандидаты в астронавты должны быть частью летного экипажа и сделать вклад в обеспечение безопасности космических полетов.

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Не астронавты, по крайней мере, пока

Это означает, что Джефф Безос и Ричард Брэнсон не могут быть официально признаны в США "астронавтами". Обновление программы "Крылья коммерческого астронавта" были объявлены во вторник 20 июля – именно в день, когда основатель компании Amazon и самый богатый человек мира Джефф Безос совершил космический полет на ракете его частной космической компании Blue Origin.

Команда Джеффа Безоса на пресс-конференции после полета / Фото Getty Images

Первые изменения в требованиях с 2004 года

Это первые изменения с момента начала программы "Крылья коммерческого астронавта" FAA в 2004 году. Согласно существующим требованиям, чтобы получить статус коммерческого астронавта, космонавты должны подняться на высоту 50 миль (80 км) над поверхностью Земли, что успешно сделали Джефф Безос и Ричард Брэнсон.

Но, кроме преодоления высотного барьера, теперь лица, претендующие на звание астронавта должны также " продемонстрировать деятельность во время полета, которая была важна для общественной безопасности или способствовала безопасности пилотируемых космических полетов ".

Что именно считается такой деятельностью определяют соответствующие должностные лица FAA.

Номинаций на получение звания астронавта не поступало

Лица, желающие получить "крылья коммерческого астронавта" также должны быть номинированы на них. Представитель FAA сообщил, что в настоящее время они не рассматривают никаких заявок на получение звания астронавта.

Кроме участия в коммерческих космических полетах, в США есть два других способа получить "крылья астронавта" – в армии или в NASA.

Как прошли полеты миллиардеров в космос

Первым в космос 11 июля, за неделю до 71-летия отправился британский миллиардер и основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон, опередив Джеффа Безоса на девять дней во времени, но проиграв в высоте полета.

20 июля самый богатый человек мира, основатель Amazon и частной космической компании Blue Origin Джефф Безос отправился в космос на корабле New Shepard вместе с родным братом Марком, 82-летней Уолли Фанк и 18-летним студентом из Нидерландов Оливером Дэмиеном.