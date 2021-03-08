Миллиардерка Маккензи Скотт вышла замуж за школьного учителя: ее бывший – Джефф Безос
Миллиардерка Маккензи Скотт ошеломила всех новостью. Женщина вышла замуж за школьного учителя естественных наук Дэна Джеветт.
Источник:BBC
Маккензи Скотт была женой основателя Amazon Джефф Безос. Пара рассталась 2 года назад.
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Скотт – одна из самых богатых женщин планеты. Именно поэтому всех ошеломила новость о ее новом избраннике. В сети обсуждают именно его статус, ведь Дэн Джеветт работает учителем в школе – учит естественные науки.
Дэн Джеветт и Маккензи Скотт / Фото GIVING PLEDGE
Как отреагировал Безос
Информация о женитьбе учителя с миллиардершей появилась на благотворительном сайте Giving Pledge. Джефф Безос уже прокомментировал событие. Предприниматель заверил, что хорошо относится к новому мужу Маккензи и счастлив за супругов.
Дэн – замечательный парень, я рад за них,
– заверил Безос.
Сейчас пара живет в Сиэтле. Известно, что дети Маккензи Скотт учатся в престижной школе. Именно в этом же учебном заведении и работает ее муж.
Брак Безоса и Скотт: что известно
- Миллиардерка прожила в браке с Безосом 25 лет.
- Именно при поддержке Скотт мужчине удалось основать Amazon в 1994 году.
- Рассталась пара в 2019 году. Тогда Безос был самым богатым человеком в мире. Доля его капитала в Amazon составляла более 16%.
- После разрыва отношений Скотт получила 4% акций Amazon. Сейчас женщина занимает 22 место среди самых богатых людей мира.
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