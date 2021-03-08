Миллиардерка Маккензи Скотт ошеломила всех новостью. Женщина вышла замуж за школьного учителя естественных наук Дэна Джеветт.

Маккензи Скотт была женой основателя Amazon Джефф Безос. Пара рассталась 2 года назад.

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Скотт – одна из самых богатых женщин планеты. Именно поэтому всех ошеломила новость о ее новом избраннике. В сети обсуждают именно его статус, ведь Дэн Джеветт работает учителем в школе – учит естественные науки.

Дэн Джеветт и Маккензи Скотт / Фото GIVING PLEDGE

Как отреагировал Безос

Информация о женитьбе учителя с миллиардершей появилась на благотворительном сайте Giving Pledge. Джефф Безос уже прокомментировал событие. Предприниматель заверил, что хорошо относится к новому мужу Маккензи и счастлив за супругов.

Дэн – замечательный парень, я рад за них,

– заверил Безос.

Сейчас пара живет в Сиэтле. Известно, что дети Маккензи Скотт учатся в престижной школе. Именно в этом же учебном заведении и работает ее муж.

К слову. Сейчас состояние Маккензи Скотт – примерно 54 миллиарда долларов. Она хочет отдать большую часть денег на благотворительность. Скотт уже в декабря 2020 года отдала 4 миллиарда долларов организациям, которые борются с пандемией.

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