По мнению предпринимателя, церковь сейчас "активно наносит вред миру". 11 членов семьи богача поддержали его решение и также отреклись от мормонизма.

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Миллиардер отрекся от мормонской церкви

Джефф Грин был прихожанином мормонской религиозной организации "Церковь Иисуса Христа Святых последних дней". Хотя последние 10 лет миллиардер не принимал активного участия в жизни сообщества, в конце 2021 решил отречься от церкви официально : он направил письмо президенту организации Расселу Нельсону, где попросил удалить его имя из всех членских списков.

Хотя большинство прихожан – хорошие люди, которые пытаются поступать правильно, церковь сейчас активно вредит всему миру. Мормонизм препятствует глобальному прогрессу в сфере прав женщин, гражданских прав, расового равенства, а также прав ЛГБТ,

– заявил богач.

Вместе с тем Джефф Грин пообещал пожертвовать 90% своего капитала (в настоящее время его состояние оценивается в около 5 миллиардов долларов ) ЛГБТ-организации Equality Utah. Ранее богач уже выделил около 600 тысяч долларов сообществу с целью реализации социальных инициатив.