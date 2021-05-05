Развод Гейтсов может быть одним из крупнейших за всю историю. Все из-за состояния супругов.
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В заявлениях о разводе супруги просили разделить их недвижимое имущество, личное имущество и долги в соответствии с их бракоразводным договором. Мелинда Гейтс не просила о поддержке супругов.
Пара также заявила, что их брак "безвозвратно разбит", и попросила суд расторгнуть брак на дату, указанную в их бракоразводном договоре, хотя эта дата не была указана в заявлениях о разводе.
В документах, поданных в понедельник в округе Кинг, штат Вашингтон, Мелинда Гейтс указана как заявитель, а Билл Гейтс – ответчик . В заявлениях указана дата судебного рассмотрения 4 апреля 2022 года.
Развод Гейтс: главное
- Соучредитель Microsoft Билл Гейтс 3 мая заявил о том, что разводится со своей женой Мелиндой. Об этом написал в твиттере.
- Пара прожила в браке 27 лет, у них есть 3 детей – 2 дочери и сын.
- Гейтс заверил, что пара и в дальнейшем будет совместно работать в фонде, который основали.