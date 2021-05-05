Развод Гейтсов может быть одним из крупнейших за всю историю. Все из-за состояния супругов.

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В заявлениях о разводе супруги просили разделить их недвижимое имущество, личное имущество и долги в соответствии с их бракоразводн ым договором. Мелинда Гейтс не просила о поддержке супругов.

С документами развод можно ознакомиться здесь.

Пара также заявила, что их брак "безвозвратно разбит" , и попросила суд расторгнуть брак на дату, указанную в их бракоразводном договоре, хотя эта дата не была указана в заявлениях о разводе.

В документах, поданных в понедельник в округе Кинг, штат Вашингтон, Мелинда Гейтс указана как заявитель , а Билл Гейтс – ответчик . В заявлениях указана дата судебного рассмотрения 4 апреля 2022 года.

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Развод Гейтс: главное