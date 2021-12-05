Миллиард долларов на соцсети: компания Трампа похвасталась новыми инвестициями

Компания ДональдаТрампа привлекла миллиард долларов на создание соцсети Truth Social. Они пойдут на развитие новой социальной сети.

По мнению 45 президента США, "цензуре и политической дискриминации должен быть положен конец". Об этом стало известно 4 декабря.

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Компания Трампа привлекла инвестиции для своей соцсети

Компания Trump Media&Technology Group, которая принадлежит Дональду Трампу, создает собственную социальную сеть Truth Social.

Компания сообщила, что получила больше одного миллиарда долларов от группы инвесторов. Их имена не раскрываются,

– говорится в сообщении.

Стоимость одной акции стартапа составляет ориентировочно 34,36 доллара. Сам 45-й президент США заявил, что: "Один миллиард долларов – это важный сигнал для Big Tech о том, что цензуре и политической дискриминации должен быть положен конец. Америка готова к Truth Social – платформе, которая не будет дискриминировать на почве политической идеологии".

В компании политика заявили, что получат деньги после слияния со SPAC-компанией Digital World Acquisition. Именно с помощью последней Трамп планирует вывести свою медиакомпанию на биржу.

Компания Трампа в октябре 2021 года заявила, что в начале 2022 года запустит соцсеть Truth Social. Последняя якобы призвана "дать голос всем". Тогда 45-й президент США объявил, что будет бороться с компаниями Big Tech – то есть всемирно известными корпорациями Google, Amazon, Facebook и Apple.



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Что этому предшествовало

6 января 2021 года люди в Штатах штурмовали Капитолий. Причина в том, что именно тогда Конгресс США должен был объявить официальные результаты выборов президента США.

Протестующие в Капитолии учинили беспорядок – разбили окна, развели небольшие пожары, сорвали со стен картины и разрушили мебель. Тогда погибли 5 человек.

Впоследствии аккаунты Дональда Трампа в фейсбуке, твиттере и инстаграме заблокировали из-за того, что на этих страницах были призывы к насилию.

Именно после этого Дональд Трамп решил создать новую собственную социальную сеть. Это случилось в октябре 2021 года, однако сразу после анонса запуска ее взломали.

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