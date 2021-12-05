По мнению 45 президента США, "цензуре и политической дискриминации должен быть положен конец". Об этом стало известно 4 декабря.
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Компания Трампа привлекла инвестиции для своей соцсети
Компания Trump Media&Technology Group, которая принадлежит Дональду Трампу, создает собственную социальную сеть Truth Social.
Компания сообщила, что получила больше одного миллиарда долларов от группы инвесторов. Их имена не раскрываются,
– говорится в сообщении.
Стоимость одной акции стартапа составляет ориентировочно 34,36 доллара. Сам 45-й президент США заявил, что: "Один миллиард долларов – это важный сигнал для Big Tech о том, что цензуре и политической дискриминации должен быть положен конец. Америка готова к Truth Social – платформе, которая не будет дискриминировать на почве политической идеологии".
В компании политика заявили, что получат деньги после слияния со SPAC-компанией Digital World Acquisition. Именно с помощью последней Трамп планирует вывести свою медиакомпанию на биржу.
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Что этому предшествовало
- 6 января 2021 года люди в Штатах штурмовали Капитолий. Причина в том, что именно тогда Конгресс США должен был объявить официальные результаты выборов президента США.
- Протестующие в Капитолии учинили беспорядок – разбили окна, развели небольшие пожары, сорвали со стен картины и разрушили мебель. Тогда погибли 5 человек.
- Впоследствии аккаунты Дональда Трампа в фейсбуке, твиттере и инстаграме заблокировали из-за того, что на этих страницах были призывы к насилию.
- Именно после этого Дональд Трамп решил создать новую собственную социальную сеть. Это случилось в октябре 2021 года, однако сразу после анонса запуска ее взломали.
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