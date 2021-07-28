Криптофонд India Covid Crypto Relief Fund, который получил миллиардное пожертвование, был основан предпринимателем из Нью-Дели Сандипом Наилвалом, соучредителем Polygon – протокола второго уровня для Ethereum.

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Условный миллиард

Виталик Бутерин пожертвовал более миллиарда долларов по тогдашнему курсу не в фиатних валютах (долларе, евро и т.д.), которые являются стабильными, а в крайне нестабильной криптовалюте . Одной из частей пожертвования были 50,7 триллиона "мем-монет" Shiba Inu.

Подарок Бутерина составил 5% "мем-монет", находящихся в обращении и спровоцировал обвал цены на них в 50%. По оценкам Сандипа Наилвала, конечная стоимость полученных "мем-монет" Shiba Inu составила 400 миллионов долларов.

Потрачено лишь 20 миллионов долларов

Для того чтобы не нарушать национальное законодательство Индии о регулировании иностранных вкладов и инвестиций, руководителю благотворительного фонда приходится тратить много времени на формализацию расходов. Фонд постепенно переводит полученные токены в доллары, а затем в рупии, и в настоящее время завершено около 80% конвертирования.

Сандип Наилвал обещает прозрачность расходов его фонда / Фото Netral.news

По словам Сандипа Наилвала, он также проявляет осторожность при выплате средств: на данный момент он выплатил 20 миллионов долларов, и еще 20 миллионов долларов находятся в стадии подготовки . Он хочет убедиться, что деньги действительно доходят до низов, а также планирует нанять известную аудиторскую компанию для обеспечения полной прозрачности расходов.

Может показаться, что это не так много, но обналичивание неликвидного актива, соблюдения государственных норм и доставка денег в нужные места, это действительно нелегкая задача,

– утверждает основатель благотворительного фонда

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