В Microsoft нашли выход, как избежать выгорания у своих сотрудников, выполняющих работу на дому из-за пандемии COVID-19. Каждому из них выплатят по 1200 долларов в рамках программы для благополучия работников Perks Plus.

Деньги они смогут потратить на определенные товары и услуги. Они не касаются только работы, работники смогут выбрать товар для собственного хобби.

Интересно От робототехники до кибербезопасности: 10 самых высокооплачиваемых профессий будущего

Люди даже могут потратить деньги на студенческие ссуды или оплатить различные курсы. Microsoft надеется, что таким образом сотрудники компании смогут поддержать свое физическое, психическое, эмоциональное и финансовое благополучие.

Что известно о программе Perks Plus

В компании уже была похожая программа, однако называлась она Stay Fit. Тогда работникам позволяли тратить 800 долларов. Однако говорилось только о покупках, связанных со здоровьем и фитнесом.

Сейчас новая программа Perks Plus заменяет предыдущую. Смогут воспользоваться ею примерно 166 тысяч работников. Однако продлится эта программа только в течение 2021 и начале 2022 года.

Что запрещено покупать за эти деньги:

игровые приставки;

причалы для парусников;

оружие;

мечи;

нунчаки;

нестационарные столы и прочее.

Несмотря на такие ограничения, работники могут даже приобрести одно кресло-качалку в год.

К теме Унижение и неуважение: чернокожие работники Amazon жалуются на расовую дискриминацию

Компания Microsoft заверила, что делает все для того, чтобы улучшить психическое и физическое состояние работников. Они могут приобрести велосипеды, електроскутерита другие транспортные средства, которые положительно повлияют на их состояние.